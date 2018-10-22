В Беларусь можно будет въехать по билету на Евроигры. Правительство утвердило сроки и порядок продаж

Совет министров Беларуси утвердил порядок реализации билетов на соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня 2019 года в Минске, сообщает пресс-служба правительства.



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Постановлением правительства № 751 от 20 октября 2018 года установлены сроки начала и окончания реализации билетов, организации, уполномоченные реализовывать билеты, реквизиты билета, правила приобретения, использования и случаи возврата билета.

Реализация билетов осуществляется с 1 декабря 2018 года по 30 июня 2019-го.

Билеты реализуются билетным официальным оператором Европейских игр — ООО «Тикетпро», а также туристическими организациями РУП «ЦЕНТРКУРОРТ» и ООО «Вокруг света», которые будут предоставлять туристические услуги с одновременной продажей билетов на соревнования Европейских игр, а также церемонии их открытия и закрытия.

По одному билету (копии электронного билета) допускается однократный въезд в Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства.

Копия электронного билета доступна для загрузки владельцу на сайте билетного оператора в виде файла формата.pdf после проведения оплаты. Копия электронного билета может быть обменяна на оригинальный билет в билетных кассах в порядке, установленном билетным оператором.

В случае отказа во въезде в Беларусь по основаниям, предусмотренным законодательством страны, владелец билетов сможет их вернуть. При возврате билета его владельцу возвращается стоимость этого билета, равная цене его приобретения.

Предполагается, что ближе к старту соревнований билеты можно будет купить не только в интернете, но и в кассах Минска и других городов Беларуси, а также в 400 точках офлайн-продаж сети партнеров компании «Тикетпро».

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.

Постановлением правительства № 751 от 20 октября 2018 года утвержден также порядок выдачи заключений, подтверждающих израсходование, использование, потребление, признание непригодности товаров для их дальнейшего использования, их бесплатную раздачу, вручение участникам II Европейских игр 2019 года в качестве наградных атрибутов, уничтожение и (или) безвозвратную утрату. В частности, предусмотрен механизм рассмотрения и представления в дирекцию документов, необходимых для получения указанного заключения, установлены формы заключения и иных необходимых документов.

Этим же постановлением установлен порядок размещения социальной рекламы, связанной с подготовкой и проведением II Европейских игр 2019 года.