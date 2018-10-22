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Новая вспышка кори в Украине. Школы закрывают на карантин

23.10.2018 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Из-за вспышки кори в Ивано-Франковской области закрыли три школы, в Черновицкой — одну. Неделей ранее карантин объявили в двух школах Винницкой области. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на местные СМИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59998.php

Новая вспышка кори в Украине. Школы закрывают на карантин

Фото: Reuters

Как рассказал директор одной из закрытых школ, первые заболевшие появились в младших классах и там сразу же приостановили учебный процесс, но инфекция продолжала распространяться. Тогда было принято решение полностью остановить обучение в школе.

Врачи говорят, что в Прикарпатье вакцина есть только для детей.

Чтобы остановить эпидемию, в районе решили полностью остановить обучение в школе. Вынужденные каникулы продлятся как минимум до конца недели.

Как сообщает Минздрав Украины, за последнюю неделю корью в стране заболели 781 человек — 217 взрослых и 564 ребенка. Это на 10,5% больше, чем на предыдущей неделе.

«Наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области)», — указывает ведомство.

С начала года в стране корью заболели 33 937 человек — 13 398 взрослых и 20539 детей. От осложнений, вызванных данным инфекционным заболеванием, умерло четырнадцать человек — десять детей и четверо взрослых.

 
 
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Из-за вспышки кори в Ивано-Франковской области закрыли три школы, в Черновицкой — одну. Неделей ранее карантин объявили в двух школах Винницкой области. Об этом...
 
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