Минское «Динамо» проиграло девять матчей подряд в КХЛ. Последний раз такое было 10 лет назад — в самом первом сезоне команды в лиге. «Зубры» провалились на последнее место в Западной конференции, а в начале недели лишились генерального директора. SPORT.TUT.BY рассказывает, как главный клуб столицы докатился до самого дна, и предполагает, что команду ждет в будущем.

Я не слежу за КХЛ. Все совсем печально? Да, очень. Из 20 матчей команда проиграла 16, причем уже девять подряд. Если динамовцы уступят в среду «Авангарду», то установят собственный антирекорд. Команда провалила предсезонку, выиграв лишь один матч. Тогда главный тренер Горди Дуайер объяснял это поиском идеальных сочетаний и необходимостью адаптации в КХЛ для новичков клуба. К сожалению, в сезоне команда не преобразилась. Более того, «Динамо» регрессирует, а главный тренер, кажется, не знает, что делать. После 0:6 от «Сибири» он заставил игроков кататься туда-обратно в течение получаса. Сомнительный механизм для встряски команды не сработал. В Астане «Динамо» выглядело ужасно, а главные проблемы еще явнее вылезли наружу.

В «Динамо» ошиблись с тренером? Горди Дуайер кажется хорошим мужиком. Он не устраивает конфликты на пустом месте, находит общий язык с коллегами (нравится даже недолюбливающему североамериканцев Михаилу Захарову) и корректен в общении с болельщиками. Горди часто посещает хоккейные школы в маленьких белорусских городках, а после больших пресс-конференций подходит к каждому журналисту, жмет руку и благодарит за работу. Добавьте сюда образ порядочного семьянина — получается приятный во всех смыслах гость, с которым не хочется расставаться. Увы, Дуайера пригласили в Минск на совсем другую роль. И вот с ней он не справляется.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Давайте будем честны перед собой: у нас изначально было немного шансов на успех с Горди. Дуайер — совсем молодой специалист, который вообще ничего не достиг в качестве тренера. Канадец приехал в Европу в 2015 году и ни разу не смог вывести команду в плей-офф. Конечно, «Динамо» и «Медвешчак» далеко не топ-клубы, но как-то же получалось у других тренеров попадать с ними в заветную восьмерку конференции. Хоккей Дуайера не привлекает болельщиков и не заряжает уверенностью игроков. С каждым матчем все отчетливее видно: тренер «Динамо» не знает, как улучшить игру команду. Он тасует звенья, мешает пары защитников и ротирует порядок выхода пятерок на лед, но все это не даст результат, когда не работает сама система. Еще одна проблема — отсутствие в тренерском штабе опытных ассистентов, которые могли бы указать Горди на ошибки и поставить на верный путь. Константин Кольцов и Сергей Стась — великолепные хоккеисты, игравшие за сборную в ее золотые годы, но при всем уважении перед подписанием контрактов с «Динамо» их тренерские резюме никак не соответствовали уровню Континентальной хоккейной лиги. А при не самом звездном составе минчане могут обходить в таблице конкурентов только, если наши тренеры сработали лучше, чем наставники соперников. Пока не получается. И это критика не в адрес Кольцова или Стася, а в сторону тех, кто решил, что они уже готовы работать в КХЛ.

В игре «Динамо» есть конкретные проблемы? Когда об этом спросили Горди Дуайера, он сказал, что команде нужно прибавлять в атаке, обороне и игре в большинстве. То есть у него нет вопросов только к вратарям, которые действительно держат высокий уровень. Их надежная игра — обязательный аттрибут матчей с положительным результатом, ведь «Динамо» в этом сезоне побеждает только, если соперник забросит не более одной шайбы. По всем остальным показателям минчане в числе худших команд лиги. У команды огромные проблемы в атаке. В последних играх есть сложности даже с входом в зону. Отсюда и совсем небольшое количество бросков. По их количеству команда превосходит лишь «Трактор». По сравнению с прошлым годом показатель упал на 20%. Может, клуб заменил количество качеством? Увы, нет. Эффективность бросков по сравнению с прошлым годом почти не изменилась и серьезно упала, если брать во внимание сезон-16/17. Дуайер говорит про слабое большинство. Это правда — его эффективность почти в два раза хуже средней по лиге. Но проблемы, пусть и не такие очевидные, есть и в меньшинстве. Нейтрализация в 76,6% — довольно посредственный показатель. Получается, что команда забивает в каждом десятом большинстве и пропускает в каждом четвертом меньшинстве. Удивительно, что при такой неуверенной игре в меньшинстве команда так много фолит. Минчане лидируют в лиге по количеству штрафных минут. Соперники же проводят на скамейке штрафников в среднем в два раза меньше времени. Причем львиная доля фолов — невынужденные нарушения из-за отсутствия дисциплины. В тройке самых грубых хоккеистов лиги сразу два хоккеиста «Динамо». Олег Евенко располагается на втором месте, Сергей Костицын — на третьем. Все вышеперечисленные проблемы ведут к простым и очевидным последствиям, непосредственно влияющим на результат матча, — росту числа пропущенных шайб и уменьшению заброшенных.

У команды достаточно хороший состав для выхода в плей-офф? После первых поражений было много разговоров о том, что клуб провалил селекцию, но это очень спорное утверждение. «Динамо» пригласило хороших хоккеистов — Теему Пулккинена, Патрика Уиркоша и Бо Беннетта. Да, у последнего не получилось, но, вот увидите — он еще зажжет на новом месте работы. Неудача в «Динамо» не делает обладателя Кубка Стэнли плохим хоккеистом. Продление контрактов с Юнасом Энротом и Куинтоном Хауденом тоже очевидное решение по итогам прошлого сезона, в котором они были лидерами команды.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Наконец, клуб пополнили братья Костицыны — самые мастеровитые хоккеисты Беларуси. По составу «Динамо» точно не стало слабее, но есть группа игроков, сдавшая по сравнению с прошлым сезоном. К сожалению, речь идет об опытных белорусах — игроках старше 30 лет. Хоккеисты, которые составляют костяк сборной, выглядят в этом сезоне очень посредственно. На более-менее неплохом уровне держатся только Андрей Костицын и Александр Павлович. Остальные выступают явно ниже своих возможностей. На семерых они забросили всего 10 шайб. Шесть из них в активе Андрея Костицына. Такую скромную результативность не объяснишь недоверием тренера: все за исключением Волкова наигрывались в большинстве. Все это допустимо для 19-летней молодежи, проводящей по пять минут на льду, но не для ведущих игроков сборной Беларуси. Игрок Игры Голы Пасы Очки +/- Штраф Александр

Китаров 20 0 3 3 -4 4 Сергей

Костицын 20 2 4 6 0 48 Андрей

Костицын 20 6 5 11 0 22 Александр

Павлович 14 1 5 6 0 2 Евгений

Ковыршин 20 1 2 3 1 8 Артем

Волков 20 0 1 1 -2 20 Андрей

Степанов 14 0 1 1 0 8 Не оправдывают ожидания и российские новички клуба. В межсезонье в «Динамо» почему-то решили, что они не будут считать хоккеистов из России легионерами и пригласили к Пулккинену, Беннетту, Энроту, Хаудену и Уиркошу еще четырех иностранцев. Давайте сразу объясним, почему это самообман. Регламент КХЛ разрешает заявлять нероссийским клубом 15 легионеров, но мы от такой привилегии отказались, введя внутренний лимит в пять иностранцев. Его цель — дать практику игрокам сборной Беларуси и нашей молодежи. При таком подходе в заявку на матч попадает не менее 17 кандидатов в национальную команду. Так было в прошлом и позапрошлом сезонах. В этом году мест для белорусов стало меньше. Например, в матче против «Барыса» таких игроков было только 14. Именно поэтому россияне Илья Хохлов, Денис Осипов, Артем Артемов и Денис Казионов, которые уменьшают количество мест для местных хоккеистов, по своей сути являются легионерами. Обиднее всего, что они ни в чем не превосходят белорусов. Вспомните об этом в следующий раз, когда «Динамо» будет говорить о работе в интересах национальной команды. А пока полюбуйтесь статистикой россиян. Неплохой уровень показывает разве что Денис Осипов. Его тезка Казионов хорошо начал, но в последних шести матчах не набрал ни одного очка при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафа. Что касается Артема Артемова и Ильи Хохлова, то цифры статистики красноречивее любых слов. Игрок Игры Голы Пасы Очки +/- Штраф Илья

Хохлов 15 0 1 1 -6 16 Денис

Осипов 19 3 3 6 1 12 Денис

Казионов 14 3 2 5 -3 20 Артем

Артемов 7 0 0 0 -1 27

Смена генерального директора улучшит ситуацию? Вряд ли уход Анатолия Курильца и замена его на нового руководителя серьезно скажется на результатах клуба. Стоит понимать, что гендиректор в минском «Динамо» занимается в основном финансовыми и организационными вопросами. Последнее время не слышно о долгах по зарплате, на плохую структуру клуба тоже никто не жалуется. «Динамо» даже умудряется занимать второе место по посещаемости в КХЛ, располагаясь на последней строчке в турнирной таблице. В общем, здесь все не так и плохо.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Проблемы клуба исключительно в спортивных вопросах. И здесь необходимы корректировки. Речь, как вы понимаете, о тренерском штабе. Кстати, вчера председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов намекнул, что в нем уже скоро будут изменения. Пора бы уже решить вопрос и с центрфорвардом первого звена — ключевым игроком любой команды. Бо Беннетт ушел из «Динамо» месяц назад, а замена ему до сих пор не подобрана.

Сезон для «Динамо» окончательно провален? Попасть в плей-офф будет очень сложно. В следующих 40 матчах нужно будет добыть 20−25 викторий, что затруднительно для команды, которая пока проигрывает в четыре раза чаще, чем побеждает. Новый тренер должен быть не только хорошим тактиком, но и отличным мотиватором, ведь «Динамо» сейчас в очевидной психологической яме. Причем изменения к лучшему нужны прямо сейчас, пока отставание не стало неотыгрываемым. Конечно, бороться нужно до конца, но если через пару месяцев ситуация не улучшится, клубу придется задуматься о других целях: активнее наигрывать молодежи, подбирать тройки для сборной и присматривать новичков для следующего сезона.