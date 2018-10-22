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Сергей Ковальчук: дело не в главном тренере. Дуайер мне симпатичен
Министр спорта Сергей Ковальчук в передаче "Спорт-кадр" на канале "Беларусь 5" высказался в защиту главного тренера минского "Динамо" Горди Дуайера.
Горди Дуайер
Если бы у нас были специалисты уровня Горди Дуайера, готовые возглавить "Динамо", они бы давно уже показали результат, который мы хотим видеть. Ведь за историю участия клуба в КХЛ мы никогда дальше первого раунда плей-офф не проходили. Думаю, дело совсем не в тренере. Скорее, в команде, в коллективе. Лично мне Дуайер симпатичен, несмотря на отсутствие результата. Да и результат, думаю, придет.
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Министр спорта Сергей Ковальчук в передаче "Спорт-кадр" на канале "Беларусь 5" высказался в защиту главного тренера минского "Динамо" Горди Дуайера.
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