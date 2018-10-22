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Белорусские и украинские пограничники: организованных каналов контрабанды оружия нет
23 октября в Каменюках (Брестская область) состоялась рабочая встреча главных пограничных уполномоченных Беларуси и Украины.
Делегации обсудили итоги охраны совместного участка государственной границы за 9 месяцев 2018 года.
Стороны констатировали отсутствие организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ на совместно охраняемом участке границы.
Делегации договорились продолжать координацию действий по пресечению данных видов угроз.
Отмечена позитивная динамика в вопросе демаркации белорусско-украинской государственной границы,
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23 октября в Каменюках (Брестская область) состоялась рабочая встреча главных пограничных уполномоченных Беларуси и Украины.
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