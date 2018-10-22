пишет belsat.eu Между Россией и США начинается холодная война. Ставка в ней – безопасность Европы. Москва будет пугать ракетами и попытаться рассорить Европу и Америку,belsat.eu

В воскресенье во время импровизированной пресс-конференции в аэропорту Невады Дональд Трамп признал, что Россия на протяжении многих лет нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Кроме того американский лидер заявил, что намеревается в одностороннем порядке разорвать соглашение, потому что дальнейшее поддерживание иллюзии бессмысленно.





Ранее администрация Трампа высказывала недовольство тем, что Россия продолжает производить и задействовать запрещенные ракеты средней дальности, что нарушает договоренности РСМД. Недавно британское издание «The Guardian» написало, что Джон Болтон, советник американского президента по национальной безопасности, рекомендует вывести США из договора. К середине января следующего года Дональд Трамп должен представить сенату доказательства нарушения Россией соглашения и предложить покинуть РСМД.





Джон Болтон в течение двух дней находится в Москве на переговорах из серии «последний шанс», пытаясь подтолкнуть Кремль к выполнению договора. Американец открыто заявляет: либо Россия откажется от ракет средней дальности, либо США выйдут из договора и начнут производить такие же системы вооружений.





Таким образом начнется гонка вооружений, которая затронет в основном Европу. И которую Россия не может выиграть, потому что ее военная промышленность не в состоянии идти в ногу с американской. Вот почему на данный момент в России доминируют пропаганда и устрашение перспективой большой гонки вооружений и ракет, направленных на Европу.





Ракетный шантаж

Непосредственной причиной мирных переговоров, которые привели к подписанию Договора о РСМД в 1987 году, была гонка вооружений в производстве ракет средней дальности. В середине 70-х годов СССР развернул новые ракеты SS-20 «Пионер» в своей европейской части и странах Варшавского договора. Они были нацелены на города Западной Европы и базы НАТО. В ответ американцы разместили в Европе нацеленные на страны Варшавского договора и западную часть Союза ракеты MGM-31B «Pershing» и крылатые BGM-109 «Cruise». С определенного момента ядерная атака угрожала любому крупному европейскому городу.





Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности стал главным достижением американской и советской дипломатии. Его даже называют матерью всех договоров, потому что его на формуле позже базировался Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Что важно, РСМД касался как снарядов, начиненных ядерными боеголовками, так и конвенциональными. После 1987 года США и СССР ликвидировали свои ракетные арсеналы средней дальности.









У российской армии, вероятно, множество систем Искандер-М. Источник: defpost.com





При власти Владимира Путина россияне начали интенсивно работать над заброшенными в конце холодной войны проектами ракет средней дальности нового поколения. Семь лет назад Москва завершила испытания ракетной системы «Искандер», строительство которой планировалось еще в конце 1980-х годов. Россияне проводили дезинформационную кампанию вокруг Искандеров и манипулировали их предельной дальностью. Они настаивали, что система имеет радиус действия до 500 км. В пределах, соответствующих договору.





В то же время давали понять, пугая европейцев, что испытывают ракеты морского базирования «Калибр» с дальностью до 2 тс. км (Договор о РСМД не подразумевает морское и воздушное оружие). Эксперты, однако, признали, что ракеты, которые используются в системе «Калибр», также могут быть использованы в системах «Искандер». То есть таким образом Россия нарушила соглашение РСМД. По мнению Пентагона, версия Искандера-К имеет диапазон 2 тыс. км. В начале октября во время заседания министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе в Москву были направлены первые серьёзные предупреждения.





«У нас есть опасения, что Россия не соблюдает свои международные обязательства, в том числе договор о полной ликвидации ракет малой и средней дальности», – сказал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.





Однако именно позиция США была самой важной с самого начала. Только решительная реакция Вашингтона может повлиять на Россию.





Новая гонка вооружений

В течение последнего десятилетия именно Россия была стороной, которая угрожала разрывом договора о РСМД. В 2007 году Владимир Путин признал, что он вредит интересам России. Угрозы в основном использовались для шантажа США и НАТО. Москва заверяла, что расторгнет соглашение, когда американцы построят противоракетный «щит» и базы в Польше и других странах Центральной Европы.





В то же время в пропагандистской кампании Кремль угрожал Европе Искендерами (и не только ими, а также морскими Калибрами и воздушными Кинжалами с дальностью 2 тыс. км). В то же время Москва официально яростно отрицала, что ракеты были направлены против Европы и что радиус действия Искандеров превышает разрешенный.





«Эта игра была раздражающей, но очень удобной для России, потому что это давало возможность делать все втихую и постепенно. И в то же время пугать тем фактом, что российская армия может в одно мгновение выпустить по Европе сотни ракет, – говорит американский военный аналитик Филипп Петерсен: Пока Дональд Трамп не сказал «проверяю».





Кстати, Дональд Трамп не обязательно имел в виду только Россию. Ракеты средней дальности очень интенсивно разрабатывает, например, Китай, который не является участником договора о РСМД. Около 90% китайского арсенала наземных ракет – это ракеты средней дальности. Нарушение договора развяжет руки американцам. Правда, им придется договариваться с азиатскими союзниками, чтобы установить у них свои ракеты средней дальности. Проблемы возникнут и в Европе, где политическое сопротивление против вооружения будет сильным.





«Россия не в состоянии удержать паритет в ракетах средней дальности с американцами, и очевидно, что американская промышленность сможет быстрее выпустить гораздо большее количество современных систем, – говорит Филипп Петерсен и добавляет: Однако даже небольшое количество российских ракет, установленных в западной части России и, например, в Крыму, создаст панику в странах ЕС и НАТО и даст Москве возможность манипулирования европейскими политиками. Тем более, что сопротивление вызовут американцы, если захотят установить свои ракеты, например, в Германии».





Кроме того, немецкие СМИ уже решительно протестуют против планов Трампа. Они приводят пример из 80-х, когда установка американских «Першингов» привела к массовым протестам в Германии и краху правительства Хельмута Шмидта.





На этот раз Россия попытается усилить атмосферу страха и тиражировать мнение, что, в отличие от США, у нее уже есть готовые системы средней дальности, направленные на Европу. Устрашение уже началось. Оно направлено на то, чтобы склонить европейцев к «сепаратной» разоруженческой договоренности в обмен на, например, отмену санкций и признание аннексии украинского Крыма. Все будет зависеть от поддержания атлантического единства и взаимных усилий Европы и США. Если это единство удастся сохранить, Россию ожидают большие проблемы. СССР не выдержал именно гонки вооружений. И в результате рухнул.















