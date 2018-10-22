Министр спорта Беларуси встал на сторону Горди Дуайера

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук признался, что ему симпатичен главный тренер ХК "Динамо-Минск" Горди Дуайер, и он считает главную причину неудач команды в КХЛ совсем в другом.

"За историю участия клуба в КХЛ мы никогда дальше первого раунда плей-офф не проходили. Думаю, дело совсем не в тренере. Скорее, в команде, в коллективе. Лично мне Дуайер симпатичен, несмотря на отсутствие результата", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 5".

Также С.Ковальчук высказал уверенность, что "результат скоро придет".

ХК "Динамо-Минск" повторило собственный антирекорд, потерпев 10 поражений подряд в чемпионате КХЛ. Команда Горди Дуайера занимает последнее место в Западной конференции.