Миллер хвалит Польшу за рост закупок российского газа

Польша наращивает покупки российского газа, напомнил "Газпром" в ответ на комментарии польской стороны о намерении снизить зависимость или полностью отказаться от российских поставок.

На прошлой неделе польская PGNiG заключила контракт на поставку 2 млн тонн СПГ с компанией США Venture Global LNG и руководство компании прокомментировало планы по покупкам газа у новых поставщиков.

"Польша - в числе стран-лидеров по росту спроса и потребления российского газа. За девять с половиной месяцев она увеличила его закупку почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Объем достиг 8,9 млрд куб. м. Для сравнения: столько газа мы поставили в Польшу за весь 2015 год", - сообщил журналистам в Светлогорске председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.