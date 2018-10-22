В Минске пройдёт первый конгресс Белорусского общества радиологов

В Минске 25 и 26 октября пройдет первый конгресс Белорусского общества радиологов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Цель проведения мероприятия – информирование специалистов лучевой диагностики и смежных специальностей о текущем состоянии и новейших достижениях рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, ядерной медицины, радиационной безопасности", - рассказали в Минздраве.

В мероприятии также принимают участие специалисты из всех регионов Беларуси, а также России, Хорватии, Италии, Австрии, США, Турции, Сербии, Франции, Украины.

На конференции планируется обсудить пути дальнейшего развития диагностики, новые методики и открытия, которые могут изменить восприятие заболеваний и предоставить новые возможности для их обнаружения. По последним данным, ежегодно в Беларуси проводится около 25 миллионов лечебно-диагностических лучевых методов исследований, из них около 15% составляют высокотехнологичные методы.

Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента Республики Беларусь и Общественное объединение «Белорусское общество радиологов».