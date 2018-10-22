ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пройдёт первый конгресс Белорусского общества радиологов

23.10.2018 20:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Минске 25 и 26 октября пройдет первый конгресс Белорусского общества радиологов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Цель проведения мероприятия – информирование специалистов лучевой диагностики и смежных специальностей о текущем состоянии и новейших достижениях рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, ядерной медицины, радиационной безопасности", - рассказали в Минздраве.

В мероприятии также принимают участие специалисты из всех регионов Беларуси, а также России, Хорватии, Италии, Австрии, США, Турции, Сербии, Франции, Украины.

На конференции планируется обсудить пути дальнейшего развития диагностики, новые методики и открытия, которые могут изменить восприятие заболеваний и предоставить новые возможности для их обнаружения. По последним данным, ежегодно в Беларуси проводится около 25 миллионов лечебно-диагностических лучевых методов исследований, из них около 15% составляют высокотехнологичные методы.

Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента Республики Беларусь и Общественное объединение «Белорусское общество радиологов».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 25 и 26 октября пройдет первый конгресс Белорусского общества радиологов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обменять валюту ночью и открыть кредит за 7 секунд: какие ещё новинки ожидают белорусов в банковской сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика