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Глава УПЦ советует Константинополю направить силы на преодоление своего, а не украинского раскола

23.10.2018 19:36 — Разное | Интерфакс  
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий считает, что Константинопольская церковь не имеет морального права браться за лечение чужих расколов хотя бы потому, что не справилась с преодолением собственного.

"Если учесть тот факт, что "Церковь-Мать" сама страдает от глубочайшего собственного раскола, вследствие которого православная Византийская империя превратилась в страну, где теперь исповедуют ислам, то будет уместным вспомнить слова из святого Евангелия: "Врачу, исцелися сам!", - сказал митрополит в интервью журналу "Пастырь и паства".

По его словам, если врач, который "сам серьезно болен, а потому не имеющий права лечить других, все-таки дерзнет действовать, то от этого родится только большее беззаконие в виде общемирового раскола православия".

Отвечая на вопрос, как верующим реагировать на попытки создания "единой поместной церкви" Украины, митрополит сказал: "Кто верит в Бога, но при этом зациклен на желании заполучить поместную Церковь, не Богу себя вверяет, а живет по своему разуму. При таком отношении мы скоро придем к тому, что каждая политическая сила захочет иметь свою поместную Церковь, которая бы во всем повиновалась этой партии и заставляла Бога исполнять ее политические желания".

Вместо этого митрополит Онуфрий посоветовал жить благочестиво, исполняя заповеди, которые для христиан являются "путем, ведущим к вечной жизни".

"На этом пути вы найдете свою личную автокефалию, то есть свободу от греха. А может быть, вы встретите и поместную Церковь, но она будет совершенно не похожа на ту, которую пытаются выстроить политики. Она будет наполнена любовью, миром и радостью о Господе. Она будет не политической Церковью, а Церковью Христовой ", - сказал предстоятель УПЦ.

 
 
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий считает, что Константинопольская церковь не имеет морального права браться за лечение чужих расколов хотя бы потому,...
 
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