Пенсии в Беларуси с 1 ноября вырастут на 5,3% - указ

В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Соответствующий Указ № 419 "О повышении пенсий" Александр Лукашенко подписал 23 октября.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.