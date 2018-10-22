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Пенсии в Беларуси с 1 ноября вырастут на 5,3% - указ
В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Соответствующий Указ № 419 "О повышении пенсий" Александр Лукашенко подписал 23 октября.
Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
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В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%, сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Соответствующий Указ № 419 "О повышении пенсий"...
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