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Андрей Янчевский прокомментировал снос здания в центре Слуцка
23.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал сайту SlutskGorod ситуацию вокруг сноса старого здания в центре Слуцка.
— При том, что они [активисты - прим. SG] пришли не как положено, буквально ворвались в приёмную, назвали это произволом, стали обвинять нас непонятно в чём, я распорядился приостановить всё [снос здания]. Хотя не должен был этого делать.
Мы перепроверили все документы: год постройки и заключение, что здание действительно находится в аварийном состоянии - и дальше собственник продолжил эту работу.
Они написали на нас заявления [в прокуратуру и госконтроль], мы тоже написали на них заявление [в милицию]. Потому, что есть приёмные дни, есть телефон в конце концов. Если что-то срочное, как они говорят, было в этой ситуации, можно позвонить, договориться о встрече. Нет, надо прибегать, врываться, снимать что-то на видео и мешать работе.
Slutsk-Gorod.by
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Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал сайту SlutskGorod ситуацию вокруг сноса старого здания в центре Слуцка.
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