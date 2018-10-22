ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Янчевский прокомментировал снос здания в центре Слуцка

23.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Андрей Янчевский прокомментировал снос здания в центре Слуцка

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал сайту SlutskGorod ситуацию вокруг сноса старого здания в центре Слуцка. 

— При том, что они [активисты - прим. SG] пришли не как положено, буквально ворвались в приёмную, назвали это произволом, стали обвинять нас непонятно в чём, я распорядился приостановить всё [снос здания]. Хотя не должен был этого делать.

Мы перепроверили все документы: год постройки и заключение, что здание действительно находится в аварийном состоянии - и дальше собственник продолжил эту работу.

Они написали на нас заявления [в прокуратуру и госконтроль], мы тоже написали на них заявление [в милицию]. Потому, что есть приёмные дни, есть телефон в конце концов. Если что-то срочное, как они говорят, было в этой ситуации, можно позвонить, договориться о встрече. Нет, надо прибегать, врываться, снимать что-то на видео и мешать работе. 


  • Напомним, в минувший четверг группа активистов попыталась остановить снос здания, для этого они пришли к директору Слуцкого ЗУЭС, а затем к председателю раийсполкома. Работы были временно приостановлены и возобновились в этот понедельник. Старое здание в течение дня было снесено. 

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал сайту SlutskGorod ситуацию вокруг сноса старого здания в центре Слуцка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Показали таланты, удивили способностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика