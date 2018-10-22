Андрей Янчевский прокомментировал снос здания в центре Слуцка





Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский прокомментировал сайту SlutskGorod ситуацию вокруг сноса старого здания в центре Слуцка.

— При том, что они [активисты - прим. SG] пришли не как положено, буквально ворвались в приёмную, назвали это произволом, стали обвинять нас непонятно в чём, я распорядился приостановить всё [снос здания]. Хотя не должен был этого делать.

Мы перепроверили все документы: год постройки и заключение, что здание действительно находится в аварийном состоянии - и дальше собственник продолжил эту работу.

Они написали на нас заявления [в прокуратуру и госконтроль], мы тоже написали на них заявление [в милицию]. Потому, что есть приёмные дни, есть телефон в конце концов. Если что-то срочное, как они говорят, было в этой ситуации, можно позвонить, договориться о встрече. Нет, надо прибегать, врываться, снимать что-то на видео и мешать работе.



Напомним, в минувший четверг группа активистов попыталась остановить снос здания, для этого они пришли к директору Слуцкого ЗУЭС, а затем к председателю раийсполкома. Работы были временно приостановлены и возобновились в этот понедельник. Старое здание в течение дня было снесено.

Slutsk-Gorod.by