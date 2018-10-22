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Снижена цена на газ для белорусских производителей сахара

23.10.2018 20:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Государство в очередной раз поддержит производителей сахара, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже несколько месяцев действует установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли нижний порог стоимости. Белорусские производители не так давно жаловались на высокие тарифы на газ.

Снижена цена на газ для белорусских производителей сахара

Отдельной группой потребителей газа МАРТ сделал сахарные заводы этим летом: тогда с общего тарифа в 550 рублей стоимость снизилась до 496. С 1 октября тысяча кубометров природного газа будет стоить для таких предприятий 464,83 рубля.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Государство в очередной раз поддержит производителей сахара, в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько месяцев действует...
 
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