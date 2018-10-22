Снижена цена на газ для белорусских производителей сахара

Новости Беларуси. Государство в очередной раз поддержит производителей сахара, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже несколько месяцев действует установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли нижний порог стоимости. Белорусские производители не так давно жаловались на высокие тарифы на газ.





Отдельной группой потребителей газа МАРТ сделал сахарные заводы этим летом: тогда с общего тарифа в 550 рублей стоимость снизилась до 496. С 1 октября тысяча кубометров природного газа будет стоить для таких предприятий 464,83 рубля.