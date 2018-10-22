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Обменять валюту ночью и открыть кредит за 7 секунд: какие ещё новинки ожидают белорусов в банковской сфере
Новости Беларуси. Поменять валюту в агрогородке в любое время суток, открыть кредит за 7 секунд и распознать клиента по геометрии лица. Новинки, которые в ближайшие годы появятся в сфере банковских услуг нашей страны, обсуждают в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум собрал свыше двух тысяч экспертов в сфере финансов, IТ и управления более чем из 10 стран. Зарубежные гости отмечают, в Беларуси действительно созданы одни из лучших в мире условий для развития высоких технологий и построения бизнеса, в том числе на основе блокчейна. И во многом благодаря декрету Президента «О развитии цифровой экономики».
Платежи онлайн Вера Павловна освоила одновременно с выходом на пенсию. Платит «коммуналку» и кредиты через интернет уже 4 года. Кассир в кармане для дачника порой просто незаменим, когда и огород не бросишь, и сериал посмотреть хочется.
Вера Наводчикова, пенсионер:
Олег Кондратенко, руководитель IT-компании:
На это отводят 3-5 лет. Первым таким сервисом станут мгновенные платежи. Сегодня в Беларуси порядка 4 тысяч банкоматов. И далеко не в каждом иностранец сможет обменять евро на рубли.
Евгений Поболовец, СТВ:
В 2019 году заработает и единая биометрическая система – распознавание пользователя по геометрии лица и голоса. Это максимально возможная на сегодня защита от взлома. Пилотный проект уже проходит обкатку.
Дмитрий Калечиц, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:
Многие интересные для нас сервисы есть сейчас в других странах. К примеру, в Прибалтике уже работают ID-карты и биометрические паспорта человека. В Беларуси такие появятся только к 2020 году.
ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. А в Китае 96% пользователей одного из мессенджеров делают покупки с помощью приложения.
В течение трёх дней в рамках форума спикеры и расскажут о таких технологических решениях. А уже по итогам решат, что и как будет реализовано в ближайшие годы. Возможно, скоро Вера Павловна сможет на даче не только за интернет-телевидение заплатить, но и с лёгкостью оформить кредит или получить страховые выплаты на карту.
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Обменять валюту ночью и открыть кредит за 7 секунд: какие ещё новинки ожидают белорусов в банковской сфере
Новости Беларуси. Поменять валюту в агрогородке в любое время суток, открыть кредит за 7 секунд и распознать клиента по геометрии лица. Новинки, которые в ближайшие...
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