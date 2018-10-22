Показали таланты, удивили способностями

ТАЛАНТ – ЭТО СИЛА. ТАЛАНТ – ЭТО КЛАСС,

ТАЛАНТ – ЭТО ПРАЗДНИК ЧУДЕС БЕС ПРИКРАС,

ОТКРОЙ В СВОЕМ СЕРДЦЕ, КАК СОЛНЦЕ ЗАЖГИ,

И РАДОСТЬЮ, СЧАСТЬЕМ ТЫ ВСЕХ ОЗАРИ!

В этом творческом конкурсе ребята приняли участие в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Стихотворение», «Инструментальная музыка».

Показать свои таланты и удивить зрителей творческими способностями пришли не только учащиеся, но и их родители, а также учителя. Праздник получился на славу, доставив радость и ребятам, и взрослым. Заряд положительных эмоций, радости и добра получили все, кто присутствовал на этом празднике.

А.В. Осипенко

Педагог-организатор