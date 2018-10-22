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Показали таланты, удивили способностями

23.10.2018 — Разное | Единство  
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ТАЛАНТ – ЭТО СИЛА. ТАЛАНТ – ЭТО КЛАСС,

ТАЛАНТ – ЭТО ПРАЗДНИК ЧУДЕС БЕС ПРИКРАС,

ОТКРОЙ В СВОЕМ СЕРДЦЕ, КАК СОЛНЦЕ ЗАЖГИ,

И РАДОСТЬЮ, СЧАСТЬЕМ ТЫ ВСЕХ ОЗАРИ!

В этом творческом конкурсе ребята приняли участие в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Стихотворение», «Инструментальная музыка».

Показать свои таланты и удивить зрителей творческими способностями пришли не только учащиеся, но и их родители, а также учителя. Праздник получился на славу, доставив радость и ребятам, и взрослым. Заряд положительных эмоций, радости и добра получили все, кто присутствовал на этом празднике.

А.В. Осипенко

Педагог-организатор

 
 
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20 октября в Государственном учреждении образования «Средняя школа №3 г. Борисова» в рамках шестого школьного дня прошло общешкольное мероприятие "МИНУТА СЛАВЫ".
 
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