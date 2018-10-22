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Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?

23.10.2018 22:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хрюканье и неприятный запах не навсегда. Уже знаменитый кабан, проживающий в доме по проспекту Пушкина, уедет в деревню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?

Хрюканье во дворе 15 дома – это не миф. Нестандартное для столицы животное обитает на 3 этаже, в основном, на балконе. Хозяин маленького кабанчика с радостью познакомил нас с Ниф-Нифом.

Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?

В квартире он всего неделю, но уже освоился. А завтра отправится в путешествие в деревню. Там за ним будет присматривать отец хозяина. Так что все неудобства для соседей закончатся.

 
 
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Новости Беларуси. Хрюканье и неприятный запах не навсегда. Уже знаменитый кабан, проживающий в доме по проспекту Пушкина, уедет в деревню, сообщили в программе...
 
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