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От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?
Новости Беларуси. Беларусь и Польша планируют создать совместное производство хлеба по особой рецептуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас переговоры в активной стадии. Новый продукт потребует особых условий. Но белорусы в силах выполнить любые требования. Хлеб, можно сказать, наша сильная сторона. В Беларуси производят несколько тысяч наименований этого продукта. Кто ещё в ЕС распробовал товар под маркой сделано в Беларуси и какой хлеб сегодня в моде?
На его родине в почете больше лепешки из дрожжевого теста. А черный хлеб в Индии – деликатес. Кстати, Джонни пытался испечь такой же у себя дома, но этот процесс сродни искусству.
Джони Виниш, совладелец кулинарной академии (Индия):
Индия одна из немногих стран, где пока не распробовали вкус нашего хлеба. Этот товар Беларусь поставляет почти в 20 государств: от Панамы до Австралии. Чтобы довести продукт до столь отдаленных уголков планеты, хлеб подвергают шоковой заморозке, но от этого он не становится хуже. Это подтверждают даже самые требовательные покупатели. С пылу с жару в Германию отправилась очередная ароматная партия из Беларуси.
Наталья Подлесных, генеральный директор булочно-кондитерской компании:
А это тот самый хлеб, разработанный по поручению Президента. Глава государства поделился, что в Китае распробовал вкусный хлеб. В Беларуси такого не делали, хотя на этом поле можем конкурировать. Среди хлебозаводов объявили конкурс и создали действительно уникальный продукт.
Наталья Подлесных:
В Беларуси производят более 2 тысяч наименований хлеба. Но мучного стали есть меньше. К примеру, в 2000 в среднем в год белорус съедал – 117, а в 2016 уже 85 килограммов хлебобулочных изделий. Но это скорее дань моде, а не вкусу.
Для тех, кто ведет здоровый образ жизни, под стать и продукт. Вскоре в нашей стране будут выпекать хлеб без глютена. Беларусь и Польша разрабатывают проект по производству такого продукта. Это последний тренд в хлебной моде.
Людмила Овсянникова, организатор конкурса по кондитерскому искусству:
Для нашей страны это по-настоящему хлебное дело. В 2017 году выручка от экспорта мучного продукта составила примерно 15 миллионов долларов. В 2018 году прибыль рассчитывают получить не меньше. Главное – не потерять вкус к делу.
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша планируют создать совместное производство хлеба по особой рецептуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас...
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