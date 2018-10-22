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От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

23.10.2018 22:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша планируют создать совместное производство хлеба по особой рецептуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Сейчас переговоры в активной стадии. Новый продукт потребует особых условий. Но белорусы в силах выполнить любые требования. Хлеб, можно сказать, наша сильная сторона. В Беларуси производят несколько тысяч наименований этого продукта. Кто ещё в ЕС распробовал товар под маркой сделано в Беларуси и какой хлеб сегодня в моде?

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

На его родине в почете больше лепешки из дрожжевого теста. А черный хлеб в Индии – деликатес. Кстати, Джонни пытался испечь такой же у себя дома, но этот процесс сродни искусству.

Джони Виниш, совладелец кулинарной академии (Индия):
Хлеб очень цельный, а когда раскусываешь, то раскрывается его истинный вкус.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Индия одна из немногих стран, где пока не распробовали вкус нашего хлеба. Этот товар Беларусь поставляет почти в 20 государств: от Панамы до Австралии. Чтобы довести продукт до столь отдаленных уголков планеты, хлеб подвергают шоковой заморозке, но от этого он не становится хуже. Это подтверждают даже самые требовательные покупатели. С пылу с жару в Германию отправилась очередная ароматная партия из Беларуси.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Наталья Подлесных, генеральный директор булочно-кондитерской компании:
Он должен быть экологически чистым. Первая поставка – 7 тонн. Это небольшая, потому что поставляет обычно целую фуру, а это 20 тонн.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

А это тот самый хлеб, разработанный по поручению Президента. Глава государства поделился, что в Китае распробовал вкусный хлеб. В Беларуси такого не делали, хотя на этом поле можем конкурировать. Среди хлебозаводов объявили конкурс и создали действительно уникальный продукт.

Наталья Подлесных:
Как бабушкин хлеб, на который можно нажать он восстанавливается. Между прочим много кто пытался делать такой хлеб, но не то.
То есть секрет фирмы?
Да, секрет фирмы.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

В Беларуси производят более 2 тысяч наименований хлеба. Но мучного стали есть меньше. К примеру, в 2000 в среднем в год белорус съедал – 117, а в 2016 уже 85 килограммов хлебобулочных изделий. Но это скорее дань моде, а не вкусу.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Ирина Гузова, начальник центральной лаборатории предприятия по производству хлеба:
От хлеба не полнеют, а укрепляют здоровье. Допустим, этот хлеб содержит кунжут, семена подсолнечника, лен, которые очень полезны для организма человека.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Для тех, кто ведет здоровый образ жизни, под стать и продукт. Вскоре в нашей стране будут выпекать хлеб без глютена. Беларусь и Польша разрабатывают проект по производству такого продукта. Это последний тренд в хлебной моде.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Людмила Овсянникова, организатор конкурса по кондитерскому искусству:
Польская крупная компания булочек, хлеба безглютенового заинтересована в организации в Беларусь такого производства. Более 250 тонн в сутки замороженных булочек, которые будут поставляться на рынок Польши

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

Для нашей страны это по-настоящему хлебное дело. В 2017 году выручка от экспорта мучного продукта составила примерно 15 миллионов долларов. В 2018 году прибыль рассчитывают получить не меньше. Главное – не потерять вкус к делу.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Польша планируют создать совместное производство хлеба по особой рецептуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас...
 
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