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В Минске появится ещё 5 платных парковок

23.10.2018 23:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За стоянку придётся заплатить. Очередные не бюджетные парковки появятся на пяти улицах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Оплачивать стоянку нужно будет на улицах Коллекторная, Бобруйская, Академическая, Сурганова и Энгельса. Работать парковки начнут с 3 декабря. Водитель обязан с момента начала стоянки осуществить оплату одним из нескольких предложенных способов, а их 6.

Платные парковки в 2018 году принесли в городской бюджет 2 миллиона рублей. Кстати, с 1 ноября стоимость хранения транспорта на автостоянках возрастет с 30 до 34 рублей в месяц.

 
 
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Новости Беларуси. За стоянку придётся заплатить. Очередные не бюджетные парковки появятся на пяти улицах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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