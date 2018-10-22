Заблудиться не получится. Какими услугами можно воспользоваться с «Картой гостя»?

Новости Беларуси. Отели, рестораны и даже прокат авто – необходимые туристам услуги объединила уникальная «Карта гостя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





К началу туристического сезона 2019 доступными станут более тысячи позиций. Кроме того, центральные улицы города обозначат специальными информационными конструкциями на английском и китайском языках.





Как столица готовится принять гостей II Европейских игр, узнаем подробности в видеоматериале.