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Заблудиться не получится. Какими услугами можно воспользоваться с «Картой гостя»?
Новости Беларуси. Отели, рестораны и даже прокат авто – необходимые туристам услуги объединила уникальная «Карта гостя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К началу туристического сезона 2019 доступными станут более тысячи позиций. Кроме того, центральные улицы города
Как столица готовится принять гостей II Европейских игр, узнаем подробности в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Отели, рестораны и даже прокат авто – необходимые туристам услуги объединила уникальная «Карта гостя», сообщили в программе «Столичные...
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