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Не вытеснить из памяти никогда. В Беларуси презентовали англоязычную книгу–воспоминание узников Минского гетто
Новости Беларуси. Маршем живых в Беларуси почтили память жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти два десятка бывших узников прошли по маршруту от проспекта Победителей до мемориального комплекса «Яма».
Минское гетто считается одним из крупнейших в Европе. За время его существования нацисты уничтожили до 100 тысяч человек. За колючей проволокой оказались не только тысячи мирных жителей Минска, но и евреи-беженцы из Австрии, Польши, Германии. Гетто было ликвидировано 75 лет назад.
За три дня – именно столько длился последний погром – фашисты убили практически всех узников. Спастись удалось единицам.
Аркадий Дробкин, председатель совета директоров IT-компании:
С каждым годом живых свидетелей тех ужасных событий остается всё меньше. О трагедии Минского гетто нужно помнить и нужно говорить. В том числе и посредством литературы.
Уникальное англоязычное издание презентовали 23 октября в Минске. В книге, которая так и называется «Мы помним», собраны воспоминания бывших узников Минского гетто.
Фиона Гибб, посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
К печати сборник воспоминаний бывших узников готовился четыре года. Издание подобного формата – первое на английском языке. Авторы надеются, благодаря книге о трагедии Минского гетто узнает весь мир.
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Не вытеснить из памяти никогда. В Беларуси презентовали англоязычную книгу–воспоминание узников Минского гетто
Новости Беларуси. Маршем живых в Беларуси почтили память жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти два десятка бывших узников...
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