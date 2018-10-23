Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко проиграл в гостевом матче футбольной «Лиге чемпионов» итальянской «Роме» со счетом 0:3.



Джеко оформил дубль в первом тайме. Фото: Reuters

Армейцы хорошо начали матч, создали несколько хороших моментов, но постепенно римляне смогли перехватить инициативу и к концу тайма начали все чаще тревожить заменившего Акинфеева Помазуна.

Счет в матче на 30-й минуте открыл Джеко, который отличился с передачи Пеллегрини. Он же в конце тайма удвоил преимущество «Ромы» — 2:0.

Окончательно все вопросы о победителе были сняты на 50-й минуте, когда Ундер сделал счет крупным — 3:0.

«Рома»: Ольсен, Фасио, Манолас, Сантон, Флоренци, де Росси (Шик, 81), Нзонзи, Пеллегрини (Кристанте, 68), Ундер (Коларов, 73), Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Родриго Бекао, Чернов (Хосонов, 57), Набабкин, Магнуссон, Ахметов, Обляков (Дзагоев, 57), Влашич, Сигурдссон, Фернандес, Чалов (Нисимура, 90).

В другом матче группы G «Реал» одержул непростую победу над чешской «Викторией» — 2:1. После трех туров у «Реала» и «Ромы» по шесть очков, у ЦСКА — четыре, у «Виктории» — одно.

В группе «Е» «Аякс» вырвал победу у «Бенфики» — 1:0, а «Бавария» обыграла в гостях АЕК — 2:0.

Положение после трех туров: 1. «Аякс» — 7 очков, 2. «Бавария» — 7, 3. «Бенфика» — 3, 4. АЕК — 0.

«Манчестер Сити» разгромил в гостях донецкий «Шахтер» — 3:0, а «Хоффенхайм» и «Лион» расписали результативную ничью — 3:3.

Положение после трех туров: 1. «Манчестер Сити» — 6, 2. «Лион» — 5, 3. «Хоффенхайм» — 2, 4. «Шахтер» — 2.

В центральном матче дня «Ювентус» обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» — 1:0, а «Янг Бойз» и «Валенсия» сыграли вничью — 1:1.

Положение после трех туров: 1. «Ювентус» — 9, 2. «Манчестер Юнайтед» — 4, 3. «Валенсия» — 2, 4. «Янг Бойз» — 1.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Рома» — ЦСКА.