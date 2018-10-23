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Фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме. Пострадали 30 человек, 7 - тяжело, одному ампутируют ногу
Болельщики ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора, сообщает
По данным
«Матч ТВ» со ссылкой на итальянские СМИ сообщает о 30 пострадавших.
В российском посольстве также заявили о 30 пострадавших.
— Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения. Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались, — сообщил
«Это будто был конец света, — заявил свидетель происшествия в интервью Repubblica. — Одна из лестниц эскалатора ускорилась так, будто сошла с ума».
По информации
Журналист Олег Конов
Сообщается также о столкновениях фанатов накануне матча «Рома» — ЦСКА. По информации Ansa, один болельщик из России получил ножевое ранение, еще двое получили травмы различной степени тяжести во время стычек неподалеку от стадиона.
Фанаты нашли возможность вступить в драку, несмотря на повышенные меры безопасности. ANSA
Вторая драка произошла в районе Piazza Mancini, задержаны три человека: два болельщика ЦСКА и один — «Ромы».
Драки между болельщиками ЦСКА и «Ромы» были и в 2014 году, когда команды также встречались в Лиге чемпионов.
Московский ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко, сегодня в Риме проводит матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало — в 22.00.
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Болельщики ЦСКА получили травмы в римском метро в результате поломки эскалатора.
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