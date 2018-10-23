Фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме. Пострадали 30 человек, 7 - тяжело, одному ампутируют ногу

Болельщики ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора, сообщает Sports.ru .

This is absolutely crazy. In Rome, before the match Roma vs CSKA Moscow that will be played tonight, at one of the central metro stations, the escalator with the CSKA fans broke down. There are reported injuries. pic.twitter.com/seHHwEwaVC — FutbolBible (@FutbolBible) 23 октября 2018 г.

По данным Corriere della Sera , поломка произошла из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько человек прыгали. Сначала отмечалось, что в результате давки травмы получили около 15 человек, некоторые были госпитализированы. Corriere della Sera сообщает, что одному пострадавшему ампутируют ногу.

«Матч ТВ» со ссылкой на итальянские СМИ сообщает о 30 пострадавших.

Итальянские СМИ пишут: — Болельщики ЦСКА пели и прыгали на эскалаторе, поэтому он сломался

— Всего 30 раненых. Один из них потерял ногу

— Почти все раненые из России. Но есть и несколько итальянцев la Repubblica pic.twitter.com/E2tz5f2RPd — Матч ТВ (@MatchTV) 23 октября 2018 г.

В российском посольстве также заявили о 30 пострадавших.

— Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения. Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались, — сообщил ТАСС представитель посольства.

«Это будто был конец света, — заявил свидетель происшествия в интервью Repubblica. — Одна из лестниц эскалатора ускорилась так, будто сошла с ума».

По информации «Спорт-Экспресса» , фанаты ЦСКА получили порезы и ушибы, летальных исходов нет.





Журналист Олег Конов пишет , что среди пострадавших есть люди с серьезными переломами.





Сообщается также о столкновениях фанатов накануне матча «Рома» — ЦСКА. По информации Ansa, один болельщик из России получил ножевое ранение, еще двое получили травмы различной степени тяжести во время стычек неподалеку от стадиона.

Фанаты нашли возможность вступить в драку, несмотря на повышенные меры безопасности. ANSA сообщает , что драк было несколько. Стражи правопорядка использовали гидранты, чтобы остановить столкновения фанатов у моста Понте-Дука-д'Аоста. 15 болельщиков «Ромы» были задержаны и опознаны.

Вторая драка произошла в районе Piazza Mancini, задержаны три человека: два болельщика ЦСКА и один — «Ромы».

Драки между болельщиками ЦСКА и «Ромы» были и в 2014 году, когда команды также встречались в Лиге чемпионов.

Московский ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко, сегодня в Риме проводит матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало — в 22.00.