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Фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме. Пострадали 30 человек, 7 - тяжело, одному ампутируют ногу

23.10.2018 21:51 — Разное | Tut.by  
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Болельщики ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора, сообщает Sports.ru.

По данным Corriere della Sera, поломка произошла из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько человек прыгали. Сначала отмечалось, что в результате давки травмы получили около 15 человек, некоторые были госпитализированы. Corriere della Sera сообщает, что одному пострадавшему ампутируют ногу.

«Матч ТВ» со ссылкой на итальянские СМИ сообщает о 30 пострадавших.

В российском посольстве также заявили о 30 пострадавших.

— Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения. Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались, — сообщил ТАСС представитель посольства.

«Это будто был конец света, — заявил свидетель происшествия в интервью Repubblica. — Одна из лестниц эскалатора ускорилась так, будто сошла с ума».

По информации «Спорт-Экспресса», фанаты ЦСКА получили порезы и ушибы, летальных исходов нет.


Фото: twitter.com/Kolya_ideolog


Журналист Олег Конов пишет, что среди пострадавших есть люди с серьезными переломами.


Фото: Телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»


Сообщается также о столкновениях фанатов накануне матча «Рома» — ЦСКА. По информации Ansa, один болельщик из России получил ножевое ранение, еще двое получили травмы различной степени тяжести во время стычек неподалеку от стадиона.

Фанаты нашли возможность вступить в драку, несмотря на повышенные меры безопасности. ANSA сообщает, что драк было несколько. Стражи правопорядка использовали гидранты, чтобы остановить столкновения фанатов у моста Понте-Дука-д'Аоста. 15 болельщиков «Ромы» были задержаны и опознаны.

Вторая драка произошла в районе Piazza Mancini, задержаны три человека: два болельщика ЦСКА и один — «Ромы».

Драки между болельщиками ЦСКА и «Ромы» были и в 2014 году, когда команды также встречались в Лиге чемпионов.

Московский ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко, сегодня в Риме проводит матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало — в 22.00.

 
 
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Болельщики ЦСКА получили травмы в римском метро в результате поломки эскалатора.
 
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