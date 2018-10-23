Вроде бы дипломат, а номера недействительны и сигареты под сиденьем прятал

Происшествие случилось 19 октября в пункте пропуска Мядининкай на белорусско-литовской границе. Как раз дипломатические номера и привлекли внимание таможенников, присмотревшихся к автомобилю. Под задними сиденьями, в технологических нишах, литовцы нашли более 5700 пачек сигарет.





пишет Еврорадио. Таможня сделала запрос в МИД Литвы и получила ответ, что гражданин Беларуси В. Б. не имеет дипломатического статуса, а дипломатические номера не действуют. Проводится расследование. Автомобиль и контрабандный груз задержаны,Еврорадио.



