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Вроде бы дипломат, а номера недействительны и сигареты под сиденьем прятал
Литовские таможенники
Происшествие случилось 19 октября в пункте пропуска Мядининкай на белорусско-литовской границе. Как раз дипломатические номера и привлекли внимание таможенников, присмотревшихся к автомобилю. Под задними сиденьями, в технологических нишах, литовцы нашли более 5700 пачек сигарет.
Таможня сделала запрос в МИД Литвы и получила ответ, что гражданин Беларуси В. Б. не имеет дипломатического статуса, а дипломатические номера не действуют. Проводится расследование. Автомобиль и контрабандный груз задержаны,
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Литовские таможенники задержали гражданина Беларуси, который ехал на автомобиле "Volvo S 80" с дипломатическими номерами и был уверен, что проверки не будет.
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