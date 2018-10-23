Пациент с психозом вскрыл свои вены в больнице и умер

По словам очевидцев, мужчина проходил лечение в отделении токсикологии. Он был зафиксирован ремнями, поскольку у него развился острый психоз. Не осознавая своих действий, пациент вырвался и начал дебоширить. Сотрудники милиции не смогли его удержать. Он разбил стекла в палате, затем вскрыл осколками себе вены и артерии. Медики спасти его не смогли - больной умер от обильной кровопотери. Факт гибели мужчины подтвердили и в городской больнице СМП. На месте происшествия работает специальная комиссия и следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.











