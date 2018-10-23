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Пациент с психозом вскрыл свои вены в больнице и умер

23.10.2018 20:51 — Разное | Партизан  
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Пациент вскрыл вены в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи и умер от кровопотери, сообщает БелТА.

По словам очевидцев, мужчина проходил лечение в отделении токсикологии. Он был зафиксирован ремнями, поскольку у него развился острый психоз. Не осознавая своих действий, пациент вырвался и начал дебоширить. Сотрудники милиции не смогли его удержать. Он разбил стекла в палате, затем вскрыл осколками себе вены и артерии. Медики спасти его не смогли - больной умер от обильной кровопотери. Факт гибели мужчины подтвердили и в городской больнице СМП. На месте происшествия работает специальная комиссия и следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.




 
 
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Пациент вскрыл вены в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи и умер от кровопотери, сообщает БелТА.
 
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