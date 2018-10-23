ЕС против милитаризации Азовского моря - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник заявила, что ЕС не приемлет милитаризацию Азовского моря, считая это опасным явлением для Европы.

"Милитаризация Азовского моря - ни в чьих интересах, и это лишь может дестабилизировать хрупкую ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря", - сказала она во время выступления в Европейском парламенте.

По ее словам, в регионе наблюдается наращивание военного потенциала как со стороны России, так и Украины.

Она заявила, что связанное с Азовским Черное море является "европейским морем", и ЕС не хочет видеть усиления какого-либо военного присутствия в этом регионе.

"Мы продолжим добиваться уважения к международному праву и конвенциям, а также поддерживать Украину в этих трудных обстоятельствах", - добавила она.