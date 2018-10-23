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Салон “Бентли” ищет офис-менеджера со свободным английским за… $350

23.10.2018 23:09 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.by
Редакция Еврорадио обнаружила в “Фейсбуке” объявление о работе в минском салоне “Бентли”. Эйфория от того, что найдена вакансия мечты, быстро сменилась разочарованием: за работу офис-менеджером предлагали всего 750 рублей.

При этом требования к соискателям отнюдь не примитивные: навыки делопроизводства и деловой переписки, свободное владение английским языком, скорость, многозадачность. Время от времени придётся работать по субботам. И — вишенка на торте — выполнение “иных поручений руководителя”!

Салон “Бентли” ищет офис-менеджера со свободным английским за… 0

Скриншот из Facebook

Журналист “Еврорадио решил проверить, возьмут ли его на такую работу.

“Там самое главное — свободный английский и деловая переписка. Это вот важно очень”, — отвечает нам девушка, телефон которой указан в объявлении. Отсутствие профильного образования и опыта работы в сфере её не смущает.

— А почему, учитывая нагрузку, зарплата такая маленькая? Это же всё-таки “Бентли”.

— Потому что это “Бентли”. Если прозвонить вот все эти компании, которые на слуху, они [тоже] дают не очень большую зарплату. Но работа там — это хороший старт в жизни.

Другие компании, требующие владения английским, за работу офис-менеджера предлагают 700 — 1200 рублей. И это без рабочей субботы.

— Почему всё же так мало?

— Это же просто офис-менеджер. Это же не машины продавать! Для офис-менеджера это не такая уж плохая зарплата.

— А что подразумевается под “иными поручениями” руководства?

— Это так всегда пишут. Мало ли что руководитель попросит... Это даже в трудовых контрактах пишут. Например, выполнять письменные и устные поручения руководителя. Это же ничего страшного, никто не думает ничего плохого с вами делать. Просить помыть личную машину — это уж точно нет.

750 рублей — немало в реалиях нашей страны. Но жизнь в Минске и работа в салоне “Бентли” требует расходов. Например, нужно потратиться на “презентабельный вид”, которого требует работодатель.

Даже услышав, что у нас нет опыта работы в офисе и соответствующего образования, нам предложили отправить резюме.

Но мы ещё подумаем.

 
Теги: Минск
 
 
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Эйфория от того, что найдена вакансия мечты, быстро сменилась разочарованием.
 
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