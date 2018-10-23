У москвича в кармане взорвался iPhone

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Как сообщает, молодой человек шёл по улице, когда в его кармане взорвался iPhone, отчего одежда на пострадавшем расплавилась не только в том месте, где лежал смартфон, но и на груди.Всё произошло на глазах у автомобилиста, который отвёз юношу до дома его бабушки, откуда та вызвала скорую помощь. Молодого человека госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.По словам матери пострадавшего, взорвавшийся телефон был куплен пять месяцев назад и подобных проблем с аппаратом ранее не возникало.