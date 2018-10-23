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У москвича в кармане взорвался iPhone
Фото: © Pixabay/Pexels
Как сообщает
Всё произошло на глазах у автомобилиста, который отвёз юношу до дома его бабушки, откуда та вызвала скорую помощь. Молодого человека госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
По словам матери пострадавшего, взорвавшийся телефон был куплен пять месяцев назад и подобных проблем с аппаратом ранее не возникало.
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В Москве госпитализирован 18-летний юноша с тяжёлыми ожогами из-за взорвавшегося в кармане телефона.
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