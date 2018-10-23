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У москвича в кармане взорвался iPhone

23.10.2018 23:03 — Разное | UDF  
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Фото: © Pixabay/Pexels
В Москве госпитализирован 18-летний юноша с тяжёлыми ожогами из-за взорвавшегося в кармане телефона.

Как сообщает МК, молодой человек шёл по улице, когда в его кармане взорвался iPhone, отчего одежда на пострадавшем расплавилась не только в том месте, где лежал смартфон, но и на груди.

Всё произошло на глазах у автомобилиста, который отвёз юношу до дома его бабушки, откуда та вызвала скорую помощь. Молодого человека госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

По словам матери пострадавшего, взорвавшийся телефон был куплен пять месяцев назад и подобных проблем с аппаратом ранее не возникало.

 
 
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В Москве госпитализирован 18-летний юноша с тяжёлыми ожогами из-за взорвавшегося в кармане телефона.
 
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