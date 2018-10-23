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Наталью Поклонскуюя готовят в лидеры партии власти

23.10.2018 22:59 — Разное | UDF  
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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поклонская оборвала карьеру в «Единой России» после голосования против пенсионной реформы.

В России создается новая партия с государственнической идеологией. Возглавят ее депутаты «Единой России», которые в июле отказались голосовать за пенсионную реформу — Наталья Поклонская и Сергей Железняк. Партия будет носить название «Сила России». Об этом «URA.RU» рассказал один из федеральных политиков, который получил приглашение в руководство партии. «„Сила России“ будет выступать за сильное социальное государство, а ее появление поддержано Кремлем», — говорит собеседник агентства. Это подтверждают несколько источников «URA.RU», собеседник в администрации президента заявил, что ему об этом неизвестно.

Один из источников предположил, что партийный проект создается для участия в парламентских выборах 2021 года, его цель — наряду с «Единой Россией» — создать костяк грядущей двухпартийной системы, на которую могла бы опереться исполнительная власть. Новая государственническая левая партия оставит за бортом КПРФ и ЛДПР, которые начали набирать очки на протесте против пенсионной реформы.

Сергей Железняк не стал комментировать «URA.RU» свое участие в грядущем партийном проекте. Помощник Натальи Поклонской также заявил, что в ближайшее время комментария от нее ожидать не стоит. Оба депутата находятся в опале у руководства «Единой России». Железняк прогулял голосование за пенсионную реформу в первом чтении, а Поклонская стала единственным представителем партии власти, который выступил против законопроекта. «Единая Россия» предательства не простила: 13 сентября была упразднена комиссия по доходам в Госдуме, которую возглавляла Поклонская. Еще раньше, в конце июля, стало известно, что Железняк покинет пост заместителя секретаря генсовета партии.

При этом официально о своем решении Железняк внезапно высказался лишь 11 октября. На своей страничке в Facebook он заявил, что его уход связан с несогласием по пенсионной реформе. «Будучи координатором социальной платформы партии я последовательно критиковал идеи либеральных экспертов об обязательном повышении пенсионного возраста» — пишет Железняк.

За шесть дней до этого, 5 октября, в Facebook появился первый пост сообщества «Сила России» — о создании новой партии. Последний пост в группе объявляет, что 21 октября состоится учредительный съезд, после которого она «начнет вести свою официальную деятельность и открывать отделения в регионах РФ».

В ответ на запрос «URA.RU» администратор группы в Facebook ответил, что на съезд приехало около 100 делегатов из 46 регионов и сейчас партия готовится сдавать документы в Минюст на федеральную регистрацию (на высланных фотографиях съезда действительно видны десятки людей, при этом на сообщество политической силы в соцсети подписано всего два человека). Руководство партии надеется, что полный цикл регистрации будет пройден к апрелю 2019 года.

Представитель «Силы России» рассказал «URA.RU», что партия позиционирует себя «как левоцентристская, скорее даже, как лево-государственная» политическая сила и выступает за суперпрезидентскую форму правления. Подтвердив, что на съезде были сформированы руководящие органы, собеседник «URA.RU» отказался называть имя председателя.

В России грядет масштабная перестройка партийной политической системы, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Нынешняя партийная система нуждается в трансформации. Первые признаки появились еще на парламентских выборах 2016 года, на которых „Единая Россия“ получила супербольшинство, однако выборы прошли при низкой явке. Подтвердилось это и в единый день голосования в 2018 году (сразу в двух регионах на губернаторских выборах выиграли малоизвестные кандидаты от оппозиции — прим. ред.). Общественный запрос трансформируется, и власти, чтобы контролировать ситуацию, нужно ориентироваться на этот запрос», — рассказал он «URA.RU».

Появление популярной левоцентристской партии Салин назвал рабочим вариантом для подобной трансформации. «Упоминание фигур Поклонской и Железняка также понятно. В „Единой России“ у них уже нет потенциала для роста», — говорит эксперт.

Появлений второй крупной партии власти возможно, если Кремль решит, что «Единая Россия» окончательно утратила свои позиции после принятия пенсионной реформы, замечает политолог Максим Жаров. «В этом случае мы перейдем к ситуации, когда партии парламентского большинства в Госдуме могут сменяться», — рассказал он «URA.RU».

При этом в 2019 году в любом случае произойдет масштабное изменение партийной системы. Сейчас, по данным Минюста, в России зарегистрировано 64 политических партии. Большая часть из них появилась в 2012 году, когда после протестов на Болотной площади власти в 80 раз снизили количество членов, необходимых для регистрации (с 40 000 до 500 человек). Тогда же Минюст установил норму по участию в выборах различных уровней на следующий 7-летний цикл. Как замечают эксперты, к 2019 году эту норму не выполнят десятки малых партий. Их ждет ликвидация.

 
 
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Поклонская оборвала карьеру в "Единой России" после голосования против пенсионной реформы.
 
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