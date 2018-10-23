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Допрыгались: фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме. Одному ампутируют ногу

23.10.2018 22:42 — Разное | UDF  
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Фото: twitter.com/Kolya_ideolog
Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора, сообщает Sports.ru.

По данным Corriere della Sera, поломка произошла из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько человек прыгали.

В результате давки травмы получили в общей сложности около 15 человек, некоторые были госпитализированы. Corriere della Sera сообщает, что одному пострадавшему ампутируют ногу.

«Матч ТВ» со ссылкой на итальянские СМИ сообщает о 30 пострадавших.

Журналист Олег Кононов пишет, что среди пострадавших есть люди с серьезными переломами.

Допрыгались: фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе в Риме. Одному ампутируют ногу

Московский ЦСКА, главным тренером котрого является белорусский специалист Виктор Гончаренко, сегодня в Риме проведет матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало — в 22.00.

 
 
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Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора.
 
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