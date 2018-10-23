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Создавая бренды. О чём новый туристический проект «Минщина удивительная»?
Новости Беларуси. Городки, которыми можно гордиться. В Минской области стартовал уникальный туристический проект «Минщина удивительная», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Очередная грандиозная задумка проводится в рамках Года малой родины. Ее главная цель – знакомство жителей и гостей страны как с популярными, так и с малоизвестными историческими местами Минской области. Отдельное внимание – тем, кто ежедневно вносит вклад в развитие своей малой родины.
Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Необычность проекта еще и в том, что показывать и даже создавать новые бренд области будут средства массовой информации.
Представители телевидения, радио и печатных изданий смогут принять участие в экскурсиях и донести интересную и полезную информацию до каждого белоруса.
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Новости Беларуси. Городки, которыми можно гордиться. В Минской области стартовал уникальный туристический проект «Минщина удивительная», сообщили в программе...
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