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Добытого на Северной свалке газа хватило бы на 1,5 млн железнодорожных цистерн

24.10.2018 01:04 — Разное | Ежедневник  
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Добытого на Северной свалке газа хватило бы на 1,5 млн железнодорожных цистерн

В период с июля 2013 по июль 2018 года электростанция, размещенная на полигоне твердых коммунальных отходов «Северный» под Минском добыла около 69 млн кубометров свалочного газа.

Об этом «Ежедневнику» сообщили в белорусско-швейцарской компании «ТДФ Экотех».

Полученного с Северной свалки объема газа хватило бы на заполнение 1 млн 520 тысяч железнодорожных цистерн для сжиженного газа пропана-бутана (модель 903Р). Если бы все эти цистерны можно было объединить в один поезд, он бы оказался длинной 18 тыс 240 километров. Этого хватило бы, чтобы 2,5 раза покрыть расстояние от Минска до Нью-Йорка или протянуться от Берлина (ФРГ) до Велингтона (Новая Зеландия).

На втором минском полигоне коммунальных отходов - «Тростенецком» с 2010 года было добыто более 54 млн кубометров свалочного газа. Он бы мог заполнить 1 млн 119 тысяч железнодорожных цистерн, а состав из таких вагонов мог бы протянуться от Минска до Сантьяго де Чили.

Учитывая, что общая эксплуатационная длина железнодорожных путей в Беларуси составляет 5,5 тысяч километров, то цистернами с газом, добытым на минских свалках, можно было бы заставить всю белорусскую железную дорогу почти 6 раз. Однако весь этот газ не стал портить экологию и разрушать озоновый слой, а был преобразован в 175 гигаватт электроэнергии, заместив собой приобретаемые в России энергоносители.

 
Теги: Минск
 
 
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В период с июля 2013 по июль 2018 года электростанция, размещенная на полигоне твердых коммунальных отходов «Северный» под Минском добыла около 69 млн кубометров...
 
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