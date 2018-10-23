|
Добытого на Северной свалке газа хватило бы на 1,5 млн железнодорожных цистерн
24.10.2018 01:04 — Разное | Ежедневник
В период с июля 2013 по июль 2018 года электростанция, размещенная на полигоне твердых коммунальных отходов «Северный» под Минском добыла около 69 млн кубометров свалочного газа.
Об этом «
Полученного с Северной свалки объема газа хватило бы на заполнение 1 млн 520 тысяч железнодорожных цистерн для сжиженного газа пропана-бутана (модель 903Р). Если бы все эти цистерны можно было объединить в один поезд, он бы оказался длинной 18 тыс 240 километров. Этого хватило бы, чтобы 2,5 раза покрыть расстояние от Минска до Нью-Йорка или протянуться от Берлина (ФРГ) до Велингтона (Новая Зеландия).
На втором минском полигоне коммунальных отходов - «Тростенецком» с 2010 года было добыто более 54 млн кубометров свалочного газа. Он бы мог заполнить 1 млн 119 тысяч железнодорожных цистерн, а состав из таких вагонов мог бы протянуться от Минска до Сантьяго де Чили.
Учитывая, что общая эксплуатационная длина железнодорожных путей в Беларуси составляет 5,5 тысяч километров, то цистернами с газом, добытым на минских свалках, можно было бы заставить всю белорусскую железную дорогу почти 6 раз. Однако весь этот газ не стал портить экологию и разрушать озоновый слой, а был преобразован в 175 гигаватт электроэнергии, заместив собой приобретаемые в России энергоносители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период с июля 2013 по июль 2018 года электростанция, размещенная на полигоне твердых коммунальных отходов «Северный» под Минском добыла около 69 млн кубометров...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)