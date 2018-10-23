Курсы валют: сможет ли доллар опуститься до 2,08?

валют: сможет ли доллар опуститься до 2,08?" />

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– Курс доллара на мировом валютном рынке Форекс, сильно влияющий на его отношение к белорусскому и российскому рублю, приостановил рост на прошедшей неделе. Индекс доллара DX, как и предполагалось в предыдущем обзоре , рос в конце прошлой недели с 94,5 п. к 95,8 п. Но не смог пока преодолеть сильный рубеж 96 п. и отступил от него.

Стремление вверх в целом остается, но технический отскок станет сдерживать и рост доллара к рублю. Цены нефти в последние дни стабилизировались после снижения с $82 за баррель на уровне в $80, что благоприятно для рисковых валют.

На текущей неделе значимыми факторами могут стать Саммит в Саудовской Аравии с 23 октября, информация запасах и добыче нефти в США 24 октября, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 25 октября и ЦБ РФ 26 октября.





Пара USD/BYN слабела в последние дни из-за ограниченности силы доллара на Форекс и его снижения к российскому рублю. Оправдалось предположение о снижении пары к 2,100-2,1070 BYN.

Теперь с технических позиций в случае преодоления вниз рубежа 2,100 BYN, доллар способен пойти и дальше вниз к 2,080 BYN. С другой стороны, ограничением роста выступает уровень 2,1200 BYN.