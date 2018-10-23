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Курсы валют: сможет ли доллар опуститься до 2,08?
– Курс доллара на мировом валютном рынке Форекс, сильно влияющий на его отношение к белорусскому и российскому рублю, приостановил рост на прошедшей неделе. Индекс доллара DX,
Стремление вверх в целом остается, но технический отскок станет сдерживать и рост доллара к рублю. Цены нефти в последние дни стабилизировались после снижения с $82 за баррель на уровне в $80, что благоприятно для рисковых валют.
На текущей неделе значимыми факторами могут стать Саммит в Саудовской Аравии с 23 октября, информация запасах и добыче нефти в США 24 октября, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 25 октября и ЦБ РФ 26 октября.
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Теперь с технических позиций в случае преодоления вниз рубежа 2,100 BYN, доллар способен пойти и дальше вниз к 2,080 BYN. С другой стороны, ограничением роста выступает уровень 2,1200 BYN.
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Пока прогнозы финансовых аналитиков благоволят рублю. Сможет ли он продолжить укрепление до конца недели?
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