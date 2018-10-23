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19-летний житель Кореличей отличился в автомобильных кражах

24.10.2018 — Разное | Полымя  
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«Оперативка» за период с 15 по 21 октября
(по материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК)

19-летний житель Кореличей отличился в автомобильных кражах

О том, что прошедшая неделя для правоохранителей Кореличского района выдалась достаточно спокойной, свидетельствует единственное уголовное дело по линии уголовного розыска, возбужденное в завершение прошедших семи дней.

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В ночь с субботы на воскресенье в поле зрения сотрудников РОВД попал 19-летний житель г.п. Кореличи, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похозяйничать в чужих автомобилях. В результате, дважды проникнув в транспортные средства, стоящие возле частных домов по ул. Заводской в райцентре, он совершил из автомобилей кражу личного имущества автовладельцев на общую сумму более 62 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК РБ («Кража»).

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Не обошлась оперативная сводка за прошедшую неделю без информации о гражданах, находившихся на рабочих местах в нетрезвом виде. Так, во вторник, 16 октября, сотрудниками райотдела задержан один из работников сельхозпредприятия района, а в четверг, 18 октября, уборщица одного из учреждений образования Кореличчины, которые проигнорировали антиалкогольное законодательство и находились на работе в нетрезвом виде.

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За период с 15 по 21 октября к административной ответственности привлечено 74 правонарушителя, из них по линии ГАИ – 61.

*Фото носит иллюстративный характер

 
 
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«Оперативка» за период с 15 по 21 октября (по материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК) О том, что прошедшая неделя
 
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