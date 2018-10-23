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На 20% вырос экспорт, оформляемый в зоне деятельности таможенного поста «Волковыск»

24.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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На 20% вырос экспорт, оформляемый в зоне деятельности таможенного поста «Волковыск»
По итогам работы за 9 месяцев этого года рост показателей наблюдается по всем направлениям деятельности ведомственного пункта таможенного оформления «Красносельский» и республиканского «Свислочь», которые входят в состав таможенного поста «Волковыск», сообщает Гродненская региональная таможня.
 
Наиболее существенным является показатель количества товаров, выпущенных под таможенную процедуру экспорта – по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 20%. На 12% увеличилось количество товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
 
Наблюдается соответственно и рост количества перемещенных транспортных средств железнодорожного сообщения. Всего проследовало через РПТО «Свислочь» порядка 53 тыс. вагонов, локомотивов и пр., что на 22 % больше сравниваемого периода прошлого года.
 
 
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По итогам работы за 9 месяцев этого года рост показателей наблюдается по всем направлениям деятельности ведомственного пункта таможенного...
 
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