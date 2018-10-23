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Ни за выпуск, ни за обслуживание: какие бесплатные карточки предлагают сейчас банки

24.10.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Если вы хотите получить возможность рассчитываться и пользоваться картой совершенно бесплатно в течение длительного срока, загляните в наш обзор. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки сейчас выпускают бесплатные карточки и даже не взимают комиссию за обслуживание.

При выборе бесплатного «пластика» стоит понимать, что его функционал иногда может быть ограничен: например, в некоторых случаях рассчитываться им можно будет только в Беларуси или только в интернете.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблице собрана информация по личным дебетовым картам.

Название банка

Бесплатная карта

Описание

Альфа-Банк

MasterCard World PayPass «А-Курс»
Отправить заявку

Открытие 2 счетов — в бел. рублях и USD. Через карту можно выгодно покупать валюту и хранить ее на счете в USD. Возможна доставка курьером. Срок действия 3 года.

Банк БелВЭБ

БЕЛКАРТ «Детская» или БЕЛКАРТ-Стандарт

Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года.

Виртуальная MasterCard Standard

Рассчитываться можно только в интернете. Возможно снятие наличных в банкомате по коду, сформированному в интернет-банке. Оформление в белорусских рублях/ USD/ EUR

Банк Решение

Visa Virtual

Карта в бел.рублях. Выпуск без посещения банка. Срок действия 1 год.

Рассчитываться можно только в интернете.

Белагропромбанк

В рамках акции до 31 декабря можно выпустить Visa Classic

Выпуск в белорусских рублях/ USD/ EUR Срок действия 3 года.

Беларусбанк

БЕЛКАРТ

Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. Карту можно оформить с 14 лет.

Белгазпромбанк

Visa Classic PayWave/ MasterCard PayPass

Если нет карт банка, то можно выпустить пластик в одной из 4 валют (бел.рубли/RUB/USD EUR). Срок действия 5 лет. Каждый месяц бесплатная выписка по счету на электронную почту.

Идея Банк

Visa Classic PayWave/ VISA Electron

Счет в бел.рублях. Рассчитываться можно и за пределами РБ. Оформление карты с индивидуальным дизайном. Срок действия 3 года.

Паритетбанк

Visa Classic или Visa Gold (для владельцев абонементов или клубных карт ХК «Динамо»);

Можно использовать для любых платежей по всему миру. Уникальный дизайн. Скидка в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы: 10% — карты Visa Classic «Динамо» и 15% — карты Visa Gold «Динамо». Срок действия 2 года.

Цептер Банк

БЕЛКАРТ СТАНДАРТ

Счет в бел. рублях и оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года.

БПС-Сбербанк

Visa Virtuon/ Mastercard Standard Virtual

Есть возможность подключить автооплату. Рассчитываться можно только в интернете. Срок действия 3 года.

Visa Classic Пенсионная/ Mastercard Standard Пенсионная

Счет только в бел.рублях. Начисляется 3% годовых на остаток по счету. Срок действия 3 года.

Банк, карта

Описание

Альфа-Банк

MasterCard World PayPass «А-Курс»
Отправить заявку

Открытие 2 счетов — в бел. рублях и USD. Вы сможете через карту выгодно покупать валюту и хранить ее на счете в USD. Возможна доставка курьером. Срок действия 3 года.

Банк БелВЭБ

БЕЛКАРТ «Детская» или БЕЛКАРТ-Стандарт

Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года.

Банк БелВЭБ

Виртуальная MasterCard Standard

 Рассчитываться можно только в интернете. Возможно снятие наличных в банкомате по коду, сформированному в интернет-банке. Оформление в белорусских рублях/ USD/ EUR

Банк Решение

Visa Virtual

Карта в бел.рублях. Выпуск без посещения банка. Срок действия 1 год.

Рассчитываться можно только в интернете.

Белагропромбанк

В рамках акции до 31 декабря можно выпустить Visa Classic

Выпуск в белорусских рублях/ USD/ EUR Срок действия 3 года.

Беларусбанк

БЕЛКАРТ

Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. Карту можно оформить с 14 лет.

Белгазпромбанк

Visa Classic PayWave/ MasterCard PayPass

Если нет карт банка, то можно выпустить пластик в одной из 4 валют (бел.рубли/RUB/USD EUR). Срок действия 5 лет. Каждый месяц бесплатная выписка по счету на электронную почту.

Идея Банк

Visa Classic PayWave/ VISA Electron

Счет в бел.рублях. Рассчитываться можно и за пределами РБ. Оформление карты с индивидуальным дизайном. Срок действия 3 года.

Паритетбанк

Visa Classic или Visa Gold (для владельцев абонементов или клубных карт ХК «Динамо»);

Можно использовать для любых платежей по всему миру. Уникальный дизайн. Скидка в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы:

10% — карты Visa Classic «Динамо» и 15% — карты Visa Gold «Динамо». Срок действия 2 года.

Цептер Банк

БЕЛКАРТ СТАНДАРТ

Счет в бел. рублях и оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года.

БПС-Сбербанк

Visa Virtuon/ Mastercard Standard Virtual

Есть возможность подключить автооплату. Рассчитываться можно только в интернете. Срок действия 3 года.
БПС-Сбербанк
Visa Classic Пенсионная/ Mastercard Standard Пенсионная		 Счет только в бел.рублях. Начисляется 3% годовых на остаток по счету. Срок действия 3 года.

Все карточки белорусских банков

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Теги: Курсы валют
 
 
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