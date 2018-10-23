Ни за выпуск, ни за обслуживание: какие бесплатные карточки предлагают сейчас банки

Если вы хотите получить возможность рассчитываться и пользоваться картой совершенно бесплатно в течение длительного срока, загляните в наш обзор. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки сейчас выпускают бесплатные карточки и даже не взимают комиссию за обслуживание.

При выборе бесплатного «пластика» стоит понимать, что его функционал иногда может быть ограничен: например, в некоторых случаях рассчитываться им можно будет только в Беларуси или только в интернете.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблице собрана информация по личным дебетовым картам.

Название банка Бесплатная карта Описание Альфа-Банк MasterCard World PayPass «А-Курс»

Отправить заявку Открытие 2 счетов — в бел. рублях и USD. Через карту можно выгодно покупать валюту и хранить ее на счете в USD. Возможна доставка курьером. Срок действия 3 года. Банк БелВЭБ БЕЛКАРТ «Детская» или БЕЛКАРТ-Стандарт Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. Виртуальная MasterCard Standard Рассчитываться можно только в интернете. Возможно снятие наличных в банкомате по коду, сформированному в интернет-банке. Оформление в белорусских рублях/ USD/ EUR Банк Решение Visa Virtual Карта в бел.рублях. Выпуск без посещения банка. Срок действия 1 год. Рассчитываться можно только в интернете. Белагропромбанк В рамках акции до 31 декабря можно выпустить Visa Classic Выпуск в белорусских рублях/ USD/ EUR Срок действия 3 года. Беларусбанк БЕЛКАРТ Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. Карту можно оформить с 14 лет. Белгазпромбанк Visa Classic PayWave/ MasterCard PayPass Если нет карт банка, то можно выпустить пластик в одной из 4 валют (бел.рубли/RUB/USD EUR). Срок действия 5 лет. Каждый месяц бесплатная выписка по счету на электронную почту. Идея Банк Visa Classic PayWave/ VISA Electron Счет в бел.рублях. Рассчитываться можно и за пределами РБ. Оформление карты с индивидуальным дизайном. Срок действия 3 года. Паритетбанк Visa Classic или Visa Gold (для владельцев абонементов или клубных карт ХК «Динамо»); Можно использовать для любых платежей по всему миру. Уникальный дизайн. Скидка в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы: 10% — карты Visa Classic «Динамо» и 15% — карты Visa Gold «Динамо». Срок действия 2 года. Цептер Банк БЕЛКАРТ СТАНДАРТ Счет в бел. рублях и оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. БПС-Сбербанк Visa Virtuon/ Mastercard Standard Virtual Есть возможность подключить автооплату. Рассчитываться можно только в интернете. Срок действия 3 года. Visa Classic Пенсионная/ Mastercard Standard Пенсионная Счет только в бел.рублях. Начисляется 3% годовых на остаток по счету. Срок действия 3 года.

Банк, карта Описание Альфа-Банк MasterCard World PayPass «А-Курс»

Отправить заявку Открытие 2 счетов — в бел. рублях и USD. Вы сможете через карту выгодно покупать валюту и хранить ее на счете в USD. Возможна доставка курьером. Срок действия 3 года. Банк БелВЭБ БЕЛКАРТ «Детская» или БЕЛКАРТ-Стандарт Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. Банк БелВЭБ Виртуальная MasterCard Standard Рассчитываться можно только в интернете. Возможно снятие наличных в банкомате по коду, сформированному в интернет-банке. Оформление в белорусских рублях/ USD/ EUR Банк Решение Visa Virtual Карта в бел.рублях. Выпуск без посещения банка. Срок действия 1 год. Рассчитываться можно только в интернете. Белагропромбанк В рамках акции до 31 декабря можно выпустить Visa Classic Выпуск в белорусских рублях/ USD/ EUR Срок действия 3 года. Беларусбанк БЕЛКАРТ Карта в бел. рублях, оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. Карту можно оформить с 14 лет. Белгазпромбанк Visa Classic PayWave/ MasterCard PayPass Если нет карт банка, то можно выпустить пластик в одной из 4 валют (бел.рубли/RUB/USD EUR). Срок действия 5 лет. Каждый месяц бесплатная выписка по счету на электронную почту. Идея Банк Visa Classic PayWave/ VISA Electron Счет в бел.рублях. Рассчитываться можно и за пределами РБ. Оформление карты с индивидуальным дизайном. Срок действия 3 года. Паритетбанк Visa Classic или Visa Gold (для владельцев абонементов или клубных карт ХК «Динамо»); Можно использовать для любых платежей по всему миру. Уникальный дизайн. Скидка в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы: 10% — карты Visa Classic «Динамо» и 15% — карты Visa Gold «Динамо». Срок действия 2 года. Цептер Банк БЕЛКАРТ СТАНДАРТ Счет в бел. рублях и оплата покупок только на территории РБ. Срок действия 3 года. БПС-Сбербанк Visa Virtuon/ Mastercard Standard Virtual Есть возможность подключить автооплату. Рассчитываться можно только в интернете. Срок действия 3 года. БПС-Сбербанк

Visa Classic Пенсионная/ Mastercard Standard Пенсионная Счет только в бел.рублях. Начисляется 3% годовых на остаток по счету. Срок действия 3 года.

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