В Беларуси на средства ЕС построят центр размещения мигрантов

В Беларуси построят центр размещения мигрантов. Деньги выделил Евросоюз. Об этом сообщили в Департаменте по гражданству МВД, передает «МИР 24».

Кроме того, реконструируют уже существующие пункты временного содержания. В них переселенцы смогут получить первую медицинскую и психологическую помощь. Также будут созданы все условия для их добровольного возвращения на родину.

«Миграция – это международный феномен, глобальный, но вопросы решаются на национальном уровне, локально. Такие проекты важны для приведения национальных систем управления миграционными процессами в соответствие с самыми лучшими международными стандартами», – указал глава представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Зейнал Гаджиев.

Добавим, что срок реализации проекта по борьбе с нелегальной миграцией рассчитан на четыре года.