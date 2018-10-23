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Визит Мясниковича в Польшу был отменен в последний момент

24.10.2018 07:16 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает Польское радио.

Визит Мясниковича в Польшу был отменен в последний момент
У главы верхней палаты белорусского парламента планировалась встреча с представителями белорусского меньшинства и участие в польско-белорусском экономическом форуме в Варшаве.

Как сообщил заместитель председателя Белорусского общественно-культурного товарищества Василий Сегень, встречу отозвали почти в последний момент. "Для нас эта информация была неожиданной. Нам позвонили, чтобы мы сообщили всем приглашенным, что встреча отменена. Причин точных не назвали. (...) Все было уже подготовлено, почти окончательно, во всех деталях», - рассказал Василий Сегень Радио Рация .

Визит в Польшу председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича был приурочен к польско-белорусскому экономическому форуму, который сегодня стартует в Варшаве. "Форум состоится, только будет без участия высоких гостей", - сообщила представитель посольства Беларуси в Варшаве, Илона Юревич. «Визит перенесен, на более поздние даты, но пока не известно на когда", - добавила дипломат.

На экономический бизнес-форум приедут представители 38 белорусских предприятий из различных отраслей промышленности. Главные цели мероприятия - углубление экономического сотрудничества между Польшей и Беларусью, а также возможность непосредственных контактов между предпринимателями из двух стран.

 
 
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