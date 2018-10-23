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Урожайность клюквы в этом году низкая (и на плантациях, и на болоте), а цены - просто космические

24.10.2018 07:42 — Разное | Tut.by  
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В Ганцевичском районе на научно-экспериментальной базе «Журавинка» Центрального ботанического сада НАН Беларуси приступили к уборке урожая крупноплодной клюквы, пишет «Заря».


К уборке клюквы на базе приступили на прошлой неделе и планируют завершить в начале ноября.

— Правда, урожайность этой ягоды в нынешнем году заметно ниже, чем обычно. В общей сложности планируем собрать около 40 тонн клюквы, тогда как в благоприятные годы в среднем за сезон со своих чеков собирали более 60 тонн. Отрицательное влияние на урожайность клюквы оказали летние засухи прошлого и этого годов, а также июньские заморозки минувшим летом, — рассказал заведующий «Журавинкой», кандидат биологических наук Николай Павловский.

Неблагоприятные погодные условия сказались на урожае клюквы не только на плантациях, но также и на обыкновенной клюкве, растущей на болоте. В итоге этой осенью закупочная цена на клюкву достигла небывалых размеров. Если в сентябре в Ганцевичском районе клюкву у населения заготовители начинали принимать по 1,5 рубля за килограмм, то уже к этой неделе ценник «добрался» до отметки в 5,5 рубля за килограмм и, скорее всего на этом не остановится, так как спрос на ягоду очень высокий.

 
 
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В итоге этой осенью закупочная цена на клюкву достигла небывалых размеров.
 
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