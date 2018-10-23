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Оберег для храбрых сердец. Что за рисунок появился в центре Мстиславля

24.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Светлана Квятковская

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Жители города уже успели заметить, что на здании трансформаторной подстанции возле павильона «Белсаюздрук» появился загадочный рисунок. Кто на нём изображён и чья это инициатива?

Оберег для храбрых сердец. Что за рисунок появился в центре Мстиславля

Новый стрит-арт в центре Мстиславля задумали сделать в районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

На рисунке изображён Святой Флориан Лорхский, который считается покровителем пожарных. В правой руке святой держит кувшин, из которого Флориан льёт воду на горящий город. А под левой рукой покровителя пожарных находится мельничный жёрнов.

Оберег для храбрых сердец. Что за рисунок появился в центре Мстиславля

— Мы хотели привлечь внимание жителей района и гостей города к пожарной безопасности,— рассказал «СК» инспектор ГПиВО РОЧС Владимир Протасевич. — Вместе с тем решили это сделать нетривиальным способом. Если учесть, что люди уже обращают на рисунок внимание, то можно сказать, что мы преуспели.

Варианты эскизов предложило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Там креативная инициатива мстиславчан всем пришлась по душе, и ей дали зелёный свет.

Окончательный вариант из предложенных выбрал начальник РОЧС Сергей Власенков. После этого пожарные договорились с Климовичским РЭС, которому и принадлежит это неприметное здание рядом с центральной площадью города.

Оберег для храбрых сердец. Что за рисунок появился в центре Мстиславля

Исполнителями творческой идеи стали педагоги Мстиславского государственного строительного колледжа — преподаватель Елена Крылова и мастер производственного обучения Анжела Бондарева. Помогали им в выполнении рисунка студенты.

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Жители города уже успели заметить, что на здании трансформаторной подстанции возле павильона «Белсаюздрук» появился загадочный рисунок. Кто на нём изображён и...
 
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