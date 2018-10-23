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Дрибинский РОЧС напоминает: не оставляйте детей одних!
24.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
Воспитание ребенка возлагает на родителей определенный круг обязательств. От их своевременного и точного исполнения и, в целом, от отношения взрослого к своему чаду зависит жизнь и здоровье маленького комочка жизни. Однако иногда современный уклад жизни притупляет родительские чувства, изначально заложенные в человека природой, подвергая жизнь и здоровье ребенка опасности.
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Воспитание ребенка возлагает на родителей определенный круг обязательств. От их своевременного и точного исполнения и, в целом, от отношения взрослого к своему...
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