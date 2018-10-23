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27 октября Университет гражданской защиты распахнет свои двери для всех желающих

24.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует

День открытых дверей – это прекрасная возможность для будущих абитуриентов познакомиться с учреждением высшего образования, узнать о правилах приема и особенностях проведения вступительной кампании в 2019 году.

27 октября Университет гражданской защиты распахнет свои двери для всех желающих

Программа мероприятия включает в себя демонстрацию пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни и быта курсантов.

Мероприятие состоится 27 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 25 (зал торжественных мероприятий). Телефоны для справок: (+375 17) 345-33-38 (приемная комиссия).

В целях организации централизованного посещения Дня открытых дверей всем желающим до 25.10.2018 предоставить личные данные (Ф.И.О., телефон) в Осиповичский РОЧС по тел. 73-112.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует День открытых дверей – это прекрасная возможность для будущих абитуриентов познакомиться с...
 
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