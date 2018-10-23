"Мне сам Дуайер как функционер симпатичен". Министр спорта - о неудачах минского "Динамо" в КХЛ

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук считает, что в неудачах минского «Динамо», которое повторило свою антирекордную серию поражений в КХЛ 10-летней давности, виноват не только один главный тренер Горди Дуайер. Своим мнением чиновник поделился в эфире программы «Споткадр» на телеканале «Беларусь 5».



Сергей Ковальчук. Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

— Как будто виноват в том, что минское «Динамо» проигрывает, один Дуайер! Если у нас есть специалисты его уровня в Республике Беларусь, то они уже давно показали бы те результаты, наверное, которые мы хотим видеть — минское «Динамо» в плей-офф выступает там, борется… Но мы ж, извините меня, с минским «Динамо» ни разу еще за все эти годы никуда не прошли далеко. Только первый раунд плей-офф. И в первом раунде мы вылетали. Нигде ж не боролись еще!

— Дело не в тренере?

— Я думаю, что нет. Может, в самой команде, в коллективе. Надо глубже во всем этом разбираться. Мне сам Дуайер как функционер симпатичен. Понятно, что нету результата, которого страна ждет от него. Но, я думаю, что он будет, — сказал министр спорта Сергей Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».



Горди Дуайер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня в подмосковной Балашихе минское «Динамо» сыграет выездной матч чемпионата КХЛ против одного из лидеров Восточной конференции омского «Авангарда». В случае неудачи серия поражений «зубров» достигнет 10 матчей кряду, и это станет новым антирекордом команды в лиге.

Накануне на пресс-конференции председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов анонсировал «корректировки в тренерском штабе» минского «Динамо».