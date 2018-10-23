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"Мне сам Дуайер как функционер симпатичен". Министр спорта - о неудачах минского "Динамо" в КХЛ
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук считает, что в неудачах минского «Динамо», которое повторило свою антирекордную серию поражений в КХЛ 10-летней давности, виноват не только один главный тренер Горди Дуайер. Своим мнением чиновник поделился в эфире программы
— Как будто виноват в том, что минское «Динамо» проигрывает, один Дуайер! Если у нас есть специалисты его уровня в Республике Беларусь, то они уже давно показали бы те результаты, наверное, которые мы хотим видеть — минское «Динамо» в плей-офф выступает там, борется… Но мы ж, извините меня, с минским «Динамо» ни разу еще за все эти годы никуда не прошли далеко. Только первый раунд плей-офф. И в первом раунде мы вылетали. Нигде ж не боролись еще!
— Дело не в тренере?
— Я думаю, что нет. Может, в самой команде, в коллективе. Надо глубже во всем этом разбираться. Мне сам Дуайер как функционер симпатичен. Понятно, что нету результата, которого страна ждет от него. Но, я думаю, что он будет, — сказал министр спорта Сергей Ковальчук в эфире программы
Сегодня в подмосковной Балашихе минское «Динамо» сыграет выездной матч чемпионата КХЛ против одного из лидеров Восточной конференции омского «Авангарда». В случае неудачи серия поражений «зубров» достигнет 10 матчей кряду, и это станет новым антирекордом команды в лиге.
Накануне на пресс-конференции председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов
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Министр спорта считает, что в неудачах минского "Динамо" виноват не только лишь один главный тренер Горди Дуайер.
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