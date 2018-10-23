Субъектам агроэкотуризма

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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району информирует, что, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст.325 Налогового Кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. N 71-З (с изменениями и дополнениями), уплата сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма за 2019 год производится не позднее 28 декабря 2018 года.

В соответствии с п. 8 Указа Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 года № 365 «О развитии агроэкотуризма», субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным (т.е до 10.01.2019 года), предоставлять в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма — физического лица информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году по форме, установленной Министерством по налогам и сборам.

При прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма направляют в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы письменное уведомление по форме, установленной Министерством спорта и туризма.

Осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без уплаты сбора, письменного уведомления районного исполнительного комитета, заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма либо осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности, причиняющей вред окружающей среде и (или) историко-культурным ценностям, материальным объектам, запрещается (п. 9 Указа N 365).

Административная ответственность за нарушение порядка осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма установлена статьей 23.74 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее КоАП).

Дополнительную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району, а также по телефонам: 2-36-06, 2-30-89.

«НН».