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Уборка кукурузы приближается к финишной черте
24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Благополучие сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от надоев, привесов, урожайности, снижения их себестоимости и многих других факторов. Фундамент завтрашнего дня аграрии района закладывают сегодня, пополняя кормовой запас за счет заготовки кукурузного силоса. Большинство хозяйств уже справились с уборкой кукурузы. В начале недели мы побывали на поле с этой культурой в ОАО «Октябрь-Березки».
Здесь, как и в ОАО «Бабушкино подворье», уборочная площадь составляет 1200 гектаров, часть зеленой массы идет на подкормку скоту. На 1 октября в хозяйстве насчитывалось 8934 головы крупного рогатого скота, в том числе 1897 дойных коров. Численность примерно на уровне прошлого года. В пересчете на условную голову по сравнению с прошлым годом заготовлено на 1,3 центнеров кормовых единиц больше.
Александр ЛЕЙЧИНКИЙ
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Благополучие сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от надоев, привесов, урожайности, снижения их себестоимости и многих других факторов. Фундамент...
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