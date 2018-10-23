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Уборка кукурузы приближается к финишной черте

24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Благополучие сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от надоев, привесов, урожайности, снижения их себестоимости и многих других факторов. Фундамент завтрашнего дня аграрии района закладывают сегодня, пополняя кормовой запас за счет заготовки кукурузного силоса. Большинство хозяйств уже справились с уборкой кукурузы. В начале недели мы побывали на поле с этой культурой в ОАО «Октябрь-Березки».

Здесь, как и в ОАО «Бабушкино подворье», уборочная площадь составляет 1200 гектаров, часть зеленой массы идет на подкормку скоту. На 1 октября в хозяйстве насчитывалось 8934 головы крупного рогатого скота, в том числе 1897 дойных коров. Численность примерно на уровне прошлого года. В пересчете на условную голову по сравнению с прошлым годом заготовлено на 1,3 центнеров кормовых единиц больше.
Навстречу пошла груженая техника. Уступаем дорогу братьям Александру и Владимиру Лагонским, следом показался УРАЛ, значит райагроснаб пришел на помощь. Вроде уже давно было, когда водителю этого предприятия Сергею Козловскому, как одному из победителей областного соревнования на заготовке кормов вручали в качестве награды микроволновую печь, а он на своем стареньком автомобиле по-прежнему перевозит корма, и собирает награды.
Своевременно хозяйство приобрело кормоуборочный комбайн КВК-800. Тракторист-машинист Сергей Грищенко уже заготовил почти 19 тысяч тонн кукурузы на силос. Плечо доставки до животноводческого комплекса по выращиванию КРС, где проводится закладка силоса небольшое, отвозку обеспечивают с десяток единиц тракторов и автомобилей, поэтому, как говорят аграрии, скучать не приходится. Да и не в их это правилах.

Александр ЛЕЙЧИНКИЙ

 
 
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Благополучие сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от надоев, привесов, урожайности, снижения их себестоимости и многих других факторов. Фундамент...
 
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