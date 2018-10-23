В ГПЛ №16 успешно выращивают и реализуют гречиху

Конец октября практически весь комбайновый парк направлен на зимнее хранение. Лишь несколько «бороздят просторы хозяйств» пополняя запасы зерна за счет кукурузы. Возвращаясь на полтора месяца назад складывалось впечатление что хлеб убирали без особого напряжения. Действительно, как рассказывают специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, жатва прошла организованно, все, что можно было, хлеборобами сделано. Но путь к урожаю был не легким. Погода многократно испытывала работников на крепость крестьянского характера, на умение оперативно реагировать на вызовы природы. Засуха весной и в начале лета серьезно повлияла на урожайность зерновых культур. В первоначально оприходованном весе намолочено почти 25 тысяч тонн зерна или 70% прошлогоднего объема, при средней урожайности 26,6 ц/га.

Одной из последних культур, которая «сложила свои полномочия», стала гречиха. Не очень ее жалуют в наших сельхозпредприятиях. Достаточно сказать, что из 179 гектаров, предстоящих к уборке, на их долю приходится 70. Остальные 109 гектаров выращивались на полях ГПЛ №16.

Несмотря на невысокие закупочные цены, а, например, как рассказала главный специалист производственного отдела райсельхозпрода Ольга Кавенькина, 1 тонна гречихи 3-го класса стоит 521 рубль, лицей продолжает гнуть свою линию, из года в год уделяя этой культуре не малое внимание.

— Помощи нам ждать со стороны не приходится, поэтому каждый рубль, заработанный внебюджетной деятельностью, ценен вдвойне, — откровенничает директор учебного заведения Виктор Дуняшенко. – Поэтому стараемся с гречихой «дружить». Выполняем госзаказ, а это 75 тонн, часть отправляем на переработку, а продукт на выходе (крупа, сечка) реализуем населению, ищем другие каналы сбыта.

Добавим, что району доведен план по продаже государству гречихи в количестве 200 тонн. В результате корректировки, ГПЛ №16 взял на свои плечи в дополнение к озвученным 75 тоннам еще около 60 тонн. Как мне представляется, такая арифметика не остается без внимания районных властей и областных структур, в которые входит лицей. Не в таких ли действиях кроется успех учебного заведения, которое является долгожителем среди подобных себе в области.

А мы продолжаем разговор с человеком, который непосредственно отвечает в лицее за агрономию, выращивание зерновых культур, мастером производственного обучения Сергеем Гавриленко. В чем же секрет выращивания гречихи даже в таком непростом, как нынешний, не фартовом по климатическим условиям году?

— Особых секретов нет, — делится Сергей Николаевич. – Что надо придерживаться технологических требований, то это, на мой взгляд, даже не подлежит обсуждению. Надо любить эту культуру, а когда видишь цветущее ее поле и слышишь жужжание пчел — это весна. У нас своя пасека, которая тоже приносит доход, вокруг расположены также пасеки частников, что также немаловажно для опыления. Важен опыт, но нельзя сбрасывать со счетов и фактор интуиции, когда сеять. Например, в этом году сев гречихи разбили на четыре периода.

Хорошее семя – хорошее племя. От этого никуда не уйти, поэтому в приоритете деятельности – сортообновление. Наряду с хорошо зарекомендовавшим сортом «Анита-Белорусская», который дает хороший выход крупы, в 2018 году у фермера Малиновского в Шкловском районе закупили элиту «Влада».

Трудоемок процесс переработки гречихи. Первичная очистка проводится через ОВС-25, потом досушивают на напольной сушилке. На период уборочной на этот участок переводится Николай Алексеев, кладовщик-инструментальщик, человек с большим жизненным опытом и хорошо разбирающийся в технике.

Заканчивается продажа последних тонн гречихи государству, после ремонта начало работу предприятие по переработке в Гомеле. Выход готовой продукции из гречихи, выращенной в лицее до 75%. Это считается хорошим показателем. Так что скоро сюда можно обращаться за покупками гречки. Дешево и без химии.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ