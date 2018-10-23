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С первой субботы ноября начинается охота

24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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С 1 субботы ноября 2018 года по последнее воскресенье января 2019 года открывается ружейная охота на зайца-русака, зайца-беляка, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного. для охоты на зайца разрешено использовать собак всех пород, на пушную дичь всех пород, кроме гончих и борзых.

Охоту разрешается производить ружейным способом с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью в светлое время суток, при охоте на белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного разрешается использование нарезного охотничьего оружия калибра 5.6 мм. Также разрешен безружейный способ охоты на зайца-беляка, зайца-русака с использование борзых собак, ловчих птиц, для охоты на пушных зверей безружейным способом разрешено использование капканов, ловушек (кроме петель). При охоте на ненормируемые виды охотничьих животных охотнику запрещается:
– использование транспортных средств, с включенным мотором, при охоте с подъезда и для преследования диких животных, за исключением охоты на волка, лисицу, енотовидную собаку, баклана, цапель серую и белую большую, ворону серую и сороку, в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты;
– использование для охоты пневматического оружия;
– ношение и (или) использование охотниками в охотничьих угодьях при осуществлении охоты на охотничьих животных ненормируемых видов охотничьего оружия с нарезным стволом (стволами), охотничьих луков и арбалетов, а также патронов снаряженных пулями или картечью, за исключением случаев указанных в Приложении 2 к Правилам (Указ Президента РБ №112 от 21.03.2018 г.).
Если вам стало что-либо известно о происходящих или готовящихся правонарушениях, просим позвонить на телефон горячей линии Костюковичской МРИ 8-02245-55-397.

Аркадий КРЫМКОВ,
заместитель начальника Костюковичской МРИ ОЖиРМ

 
 
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С 1 субботы ноября 2018 года по последнее воскресенье января 2019 года открывается ружейная охота на зайца-русака, зайца-беляка, белку, куницу лесную, куницу каменную,...
 
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