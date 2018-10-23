Волейбольная команда Хотимского района стала победителем межрайонного турнира в Краснополье

После летних каникул в спортивном мире оживление. Возобновили соревнования волейболисты. Как рассказал Александр Ивендиков, душа и мотор волейбольного сообщества района, инициатор практически всех начинаний в этой дисциплине, в конце сентября сборная Хотимска была приглашена на Кубок Юго-Западных районов Брянской области. Победителем турнира стала авторитетная в волейбольном мире команда из Гордеевки. Наши волейболисты на 3-ем месте.

Ветеранская сборная, выступавшая несколько дней назад на турнире в Краснополье, не только подхватила почин более молодых коллег, но и пошла дальше. Наши ребята… Да, уж, ребята. Некоторым под шестьдесят, но главное, душой молоды. В общем, наши мужчины последовательно переиграли коллективы из Черикова, Костюкович и хозяев турнира.

— В таких соревнованиях легких, проходных матчей не бывает, — делится участник «золотой» дружины, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Дмитрий Лутченков. – Каждая команда, несмотря, казалось бы, на товарищеский уклон матчей, выходя на площадку, настроена только на победу. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Очень организованная и сыгранная команда из Черикова. Наши соседи из Костюкович больше сильны в защите, а блоком, другими защитными действиями можно заработать немало очков. У нас плюсов оказалось больше. Сказался, конечно, большой опыт наших игроков. Возьмите, например, лесника Забелышинского лесничества Сергея Пислякова, а также Спартака Лимарова, Александра Ивендикова. Они в молодости писали историю волейбола района. Директор ОАО «Бабушкино подворье» Анатолий Кравченко выступал за сборную Белорусской Государственной сельскохозяйственной академии, а затем и за сборную Костюкович. Мастеровиты председатель районного Совета депутатов Евгений Николаенко, начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Грудина.

В подтверждение слов Дмитрия Лутченкова о напряженности матчей достаточно прибегнуть к хронологии решающей партии матча между командами Черикова и Костюкович, в котором решалась судьба второго места. Наши соседи имели +6, до победы необходимо было только набрать два очка. Колоссальный гандикап. А в итоге получили валидольную концовку, уступив матч чериковчанам, а с ним и второе место.

Теперь на очереди в волейбольном календаре Международный турнир с участием команд России и Беларуси, который состоится 10 ноября 2018 года в спорткомплексе Хотимска. Посмотрим за красивой игрой и обеспечим поддержку зрителей.

Александр Лейчинский.

Фото Дмитрия ЛУТЧЕНКОВА