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Определены самые финансово грамотные школьники Хотимского района
24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Республиканская олимпиада учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования проводится в стране с 2014 года и является масштабным мероприятием по повышению финансовой грамотности населения. Уже очень скоро сегодняшние школьники станут участниками финансового рынка, и от того, насколько правильно и разумно они будут использовать свои финансовые возможности, будет зависеть не только их личное благополучие, но и благополучие всей страны.
Олимпиада проходит в 4 этапа (школьный, районный, областной и республиканский) и включает в себя вопросы по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции. Также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.
Светлана Кузьменкова,
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Республиканская олимпиада учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования проводится в стране с 2014 года и является масштабным мероприятием по...
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