Определены самые финансово грамотные школьники Хотимского района

Республиканская олимпиада учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования проводится в стране с 2014 года и является масштабным мероприятием по повышению финансовой грамотности населения. Уже очень скоро сегодняшние школьники станут участниками финансового рынка, и от того, насколько правильно и разумно они будут использовать свои финансовые возможности, будет зависеть не только их личное благополучие, но и благополучие всей страны.





Олимпиада проходит в 4 этапа (школьный, районный, областной и республиканский) и включает в себя вопросы по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции. Также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

19 октября на базе средней школы №1 состоялся второй этап олимпиады по финансовой грамотности. В олимпиаде приняли участие 18 учащихся X-XI классов СШ №1, СШ №2, Беседовичского УПК, Березковской СШ, Забелышинской СШ – победители школьного этапа.

В состав жюри вошли представители подразделений банков Хотимского района, отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома.

По итогам олимпиады определены победители:

1 место – Дарья Рубан, учащаяся 10 класса СШ №2;

2 место – Инна Шобик, учащаяся 10 класса СШ №1;

3 место – Юлия Боброва, учащаяся 11 класса СШ №1.

Также хорошие результаты показали Юлия Королева, учащаяся 11 класса СШ №2, Снежана Шершнева, учащаяся 10 класса Забелышинской СШ. Они отмечены поощрительными призами.

Победители олимпиады получили Дипломы и подарки от Главного управления Национального банка по Могилёвской области и будут защищать честь района на областном этапе в ноябре 2018 года в Могилеве.

Надеемся, что подготовка и участие в олимпиаде помогли ребятам приобрести и расширить свои экономические знания. А победителям пожелаем новых успехов и побед на финансовом поприще!

Светлана Кузьменкова,

методист отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома