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Определены самые финансово грамотные школьники Хотимского района

24.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Республиканская олимпиада учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования проводится в стране с 2014 года и является масштабным мероприятием по повышению финансовой грамотности населения. Уже очень скоро сегодняшние школьники станут участниками финансового рынка, и от того, насколько правильно и разумно они будут использовать свои финансовые возможности, будет зависеть не только их личное благополучие, но и благополучие всей страны.

Определены самые финансово грамотные школьники Хотимского района
Инна ШОБИК и Юлия БОБРОВА

Олимпиада проходит в 4 этапа (школьный, районный, областной и республиканский) и включает в себя вопросы по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции. Также включен ряд задач на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.
19 октября на базе средней школы №1 состоялся второй этап олимпиады по финансовой грамотности. В олимпиаде приняли участие 18 учащихся X-XI классов СШ №1, СШ №2, Беседовичского УПК, Березковской СШ, Забелышинской СШ – победители школьного этапа.
В состав жюри вошли представители подразделений банков Хотимского района, отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома.
По итогам олимпиады определены победители:
1 место – Дарья Рубан, учащаяся 10 класса СШ №2;
2 место – Инна Шобик, учащаяся 10 класса СШ №1;
3 место – Юлия Боброва, учащаяся 11 класса СШ №1.
Также хорошие результаты показали Юлия Королева, учащаяся 11 класса СШ №2, Снежана Шершнева, учащаяся 10 класса Забелышинской СШ. Они отмечены поощрительными призами.
Победители олимпиады получили Дипломы и подарки от Главного управления Национального банка по Могилёвской области и будут защищать честь района на областном этапе в ноябре 2018 года в Могилеве.
Надеемся, что подготовка и участие в олимпиаде помогли ребятам приобрести и расширить свои экономические знания. А победителям пожелаем новых успехов и побед на финансовом поприще!

Светлана Кузьменкова,
методист отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома

 
Теги: Могилев
 
 
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Республиканская олимпиада учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования проводится в стране с 2014 года и является масштабным мероприятием по...
 
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