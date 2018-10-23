Сексом занимается не только молодежь. Мифы об интимной близости пожилых людей

Интимные отношения — важная часть жизни человека в любом возрасте. И в молодости, когда семья только планируется и создается, и позднее, когда дети растут или уже покинули родительское гнездо. Но бытует мнение, что по достижении определенного возраста человек утрачивает интерес к сексу. Однако это лишь миф, потому что многие люди и в солидном возрасте остаются сексуально активными, наслаждаясь близостью с партнером.

Мифы о сексе сениоров помогли развеять издания Everyday Health и The Huffington Post.





У людей в возрасте секса нет

С годами у людей может начинать сдавать здоровье, а это влияет на качество жизни. Интимная жизнь — не исключение. У немолодых людей может снижаться либидо или возникать эректильная дисфункция. Но это вовсе не означает, что про секс уже можно забыть.

Не у всех людей в солидном возрасте появляются проблемы со здоровьем, влияющие на интимную жизнь, но и в таких случаях можно найти решение проблемы, проконсультировавшись со специалистами.

Со временем секс теряет свое значение

В продолжительных отношениях романтическая искра и страсть нередко гаснут, но это не означает, что интимная близость становится для пары менее важной. Партнеры все равно могут этого хотеть. Достаточно и пар, которые с годами не теряют этой искры, а также людей, которые после 40, да и после 60 лет начинают новые романтические отношения.

Люди, у которых есть секс не только в молодости, и в целом счастливее. Как показало недавнее исследование, около 60% состоящих в браке людей в возрасте старше 65 лет, которые занимаются сексом чаще раза в месяц, признали, что очень довольны своей жизнью. А 80% из них подтвердили, что довольны и своим браком. И только 40% людей этого возраста, не имеющих интимных отношений, указали, что в целом своей жизнью довольны.



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Секс в пожилые годы неизбежно болезненный

Перемены в организме, которые в определенном возрасте переживают женщины, отличаются от тех, которые происходят у мужчин. Отличаются и распространенные проблемы в спальне. Женщинам при наступлении менопаузы секс начинает причинять дискомфорт и боль. Вызвано это тем, что во время менопаузы происходят гормональные изменения, вызывающие сухость слизистых тканей.

Одно из простейших решений этой проблемы — купить в ближайшей аптеке лубрикант. А врач-гинеколог может посоветовать и другие варианты. В любом случае, с болью и дискомфортом можно справиться.

Если же вас мучают боли в суставах или спине, то договоритесь с партнером сменить позы. В качестве дополнительной опоры можно использовать подушки. В отдельных случаях можно применять обезболивающие средства. И, разумеется, поинтересуйтесь у врача, как постоянно снижать боль, потому что чем меньше ее будет, тем лучше у вас станет с сексом.

Повысить либидо с годами становится невозможно

Постепенное снижение либидо или сексуального желания — вещь нормальная. Если у обоих партнеров это происходит примерно одинаково, то, возможно, у них не возникнет и особых проблем с близостью. Но если вас это беспокоит, то смиряться с этим не нужно. Для начала посетите врача и выясните, не вызвано ли снижение либидо и способности получать сексуальное удовлетворение какой-нибудь проблемой со здоровьем.

Помните, что ваше здоровье в целом — важный фактор улучшения сексуальной жизни. Те, кто здоровее физически, более активны и удовлетворены в сексе, чем те, кто страдает от разных проблем. Снизить сексуальную активность могут некоторые медикаменты, неконтролируемый диабет, гормональные изменения и сердечно-сосудистые заболевания. Найти лучшее решение этих проблем поможет врач.



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Для людей в возрасте секс опасен

В фильмах и книгах нередко изображаются ситуации, когда люди в годах во время секса переносят сердечный приступ, а иногда и умирают. И многих это заставляет задуматься о том, а стоит ли в их возрасте заниматься сексом, если это так опасно. Особенно это беспокоит людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вместо того чтобы избегать любой физической активности, в том числе секса, лучше обратитесь к врачу. Он разъяснит, что может, а что не может угрожать вашему здоровью и жизни. Если появилось ощущение, что ваши опасения не приняты всерьез, проконсультируйтесь с несколькими специалистами. В отдельных случаях секс может вызвать нечто серьезнее, чем боль в мышцах или суставах. Но в целом исследования указывают на прямо противоположное — сексуальная активность улучшает психическое и физическое здоровье.

В молодости секс лучше

Становясь старше, мы начинаем думать, что все самое хорошее с нами уже произошло, включая любовь и страсть. Но ничего подобного! Вполне возможно, что лучшие моменты с любимым человеком у вас еще впереди. Конечно, мы можем вспоминать о том, какими красивыми и спортивными были в молодости, но не внешность делает секс захватывающим и незабываемым. Все зависит от ваших способностей к взаимопониманию и вниманию друг к другу.

Как показало одно из недавних исследований, 60% женщин довольно зрелого возраста (в среднем — 67 лет) довольны своей сексуальной жизнью, и две трети из них регулярно достигают оргазма. Также выяснилось, что чем старше женщина, тем легче ей получить оргазм.