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Вскрытые вены из-за первой любви и обвинения в многоженстве. Что известно о личной жизни Дмитрия Нагиева

24.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Брутальный мачо, актер и шоумен Дмитрий Нагиев недавно снова заставил о себе говорить, снявшись в фильме «Непрощеный». Несмотря на то, что Дмитрий появляется на экране еженедельно (хотя бы в том же «Голосе»), он держит свою личную жизнь в секрете, что редкость для публичных персон.

Ему десятилетиями удается поддерживать впечатление, будто он в перманентных поисках своей любви-судьбы. Заявляет: «Слухи слухами. Может, вы не видите меня на обложках с семьей, потому что я не женился? Достаточно просто попросить: „Дима, покажи паспорт“. И выяснится, что мой паспорт девственно чист. И сразу все слухи разрушатся».

Но, несмотря на многолетние старания, абсолютно все и всех скрыть Нагиев так и не сумел, и вот те факты, которые уже не секрет.

Первый блин

Первая любовь не задалась: одноклассница предпочла другого. Дмитрий не управился с чувствами и вскрыл себе вены. Мама успела вызвать скорую, и юношу спасли. Через пару дней пребывания в психоневрологическом диспансере Нагиев отправился домой — жить дальше.

Тайная радиожена

Именно первая жена вылепила его образ сексапильного мужчины. В юности Дмитрий Нагиев вовсе не выглядел брутальным красавцем (даже со знойной внешностью, которая досталась от деда-иранца и сломанным во время службы в армии носом).

Первой женой Дмитрия была известная радиоведущая, писательница Алиса Шер (настоящее имя Алла Щелищева) — женщина напористая, знающая свои желания и цели. О ее браке с Нагиевым никто не знал (кроме близких друзей) практически 18 лет! Сложно понять, как Алиса годами ждала Дмитрия дома, ничем не выдавая своего существования и воспитывая с ним общего сына Кирилла?


instagram.com/alisasher

А женатый Нагиев жаловался тем временем, что ищет вторую половинку. С женой не появлялся нигде, скрывал семью очень тщательно: а как еще создать образ холостяка?

Когда Дмитрию был 21 год, а Алле — 22, родился сын, внезапный, но любимый. Жили в квартире родителей жены. Денег было недостаточно, так что студент Нагиев днем учился, а вечером торговал на улице бутербродами, подрабатывал швейцаром в казино. Стирал пеленки ребенку и проводил с ним время. Но воспитанием ребенка больше занимались дедушка с бабушкой: у родителей не хватало времени.

Официально отношения между супругами закончились в 2010 году, когда их сыну было 12 лет.


Алиса Шер с сыном / instagram.com/alisasher

Бывшая жена написала книгу «Я была женой Нагиева». По ее словам, это были самые несчастные и самые счастливые годы ее жизни. Нагиев, судя по воспоминаниям, был любвеобилен и постоянно изменял Алле, называя романы и секс дружбой, «абьюзил» жену, обвиняя ее в буйной фантазии…

Алиса Шер, судя по тому, что пишет она сама, любила Дмитрия и долго все прощала. Однажды терпение закончилось, она ушла и поставила точку. Издала еще одну книгу «Как никогда не выйти замуж». По его версии — отношения просто изжили себя.

Заслуженная артистка

Лариса Гузеева познакомилась с Нагиевым, когда тот учился в институте. Заприметила красавчика, и они встретились в кафе Дома журналистов… Об измене мужа Алла, первая жена, узнала в больнице, Дмитрий попал туда с параличом лицевого нерва, а привезла его в клинику известная артистка — Лариса Гузеева. Еще тогда Алла захотела уйти от Дмитрия, но вскоре узнала, что беременна, — и вернулась, простила, как окажется потом, не в последний раз.


Теперь Гузеева и Нагиев просто коллеги / pinterest.com

Музыкальная коллега

Актриса Анна Самохина и Дмитрий Нагиев познакомились в 1994 году. Анна предложила Нагиеву (тогда он был известен еще и как диджей) записать совместный альбом. Была симпатия, они гастролировали и работали вместе в клубах. Однако совместный проект закончился. Был ли роман — а кто ж знает точно?

Личный администратор

Наталья Коваленко и Дмитрий Нагиев прожили в гражданском браке около семи лет. Сошлись они еще до развода Нагиева с Аллой. Первое время среди друзей Дмитрий называл Наталью своей будущей женой, но нет, этого не случилось. Блондинка окружила актера заботой, следила за его внешним видом и готовила правильную еду. Но оставалась всего лишь «личным администратором». Наталья утверждает, что родила Нагиеву сына Марка, который очень похож на отца.


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Несуществующая любовь

Слитая в интернет интимная переписка Дмитрия Нагиева с Ольгой Бузовой привела к тому, что все решили: актера и звезду реалити-шоу связывают близкие отношения. Предполагаемый роман обсуждался так бурно, что Нагиеву пришлось успокаивать поклонников, пояснив им, что он только дружески поддержал коллегу в непростой для нее период. Так, несуществующий роман с Ольгой Бузовой стал самым скандальным у Дмитрия Нагиева.

Вторая переменная

Три года назад папарацци выяснили, что у Дмитрия Нагиева в его подмосковном доме живет предположительно его избранница, Анна Спектор. А с ней девочка 7 лет, и некоторые уверяют, что она внешне похожа на Нагиева…

Несмотря на обвинения СМИ в жизни на две семьи, Нагиев никак не комментирует эти слухи и фото, которые попадают в Сеть.


celebritieslab.xyz

Инста-отношения

Очень долго СМИ писали о романе Дмитрия Нагиева с юной певицей и актрисой Ириной Темичевой. Темичева — коллега Нагиева по сериалу «Кухня». Ирина постоянно выкладывала в инстаграм снимки с Нагиевым.


instagram.com/temicheva

Одни писали, что Нагиев был с ней в отношениях до ее брака с солистом группы «Русский размер» Виктором Бондарюком, другие же обвиняли актера в том, что он, наоборот, отбивает жену у своего же друга…

Повзрослевший Дмитрий Нагиев уверен, что многое делал неправильно и нелогично в своей жизни:

«Сейчас, к своим преклонным годам (когда конь уже умер, а я все еще стою на развилке и не знаю, в какую сторону пойти), могу сказать, что я ни черта не знаю и ничего не понимаю».

 
 
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Несмотря на то, что Дмитрий появляется на экране еженедельно (хотя бы в том же "Голосе"), он держит свою личную жизнь в секрете, что редкость для публичных персон. Но...
 
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